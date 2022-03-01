Кто из украинских звездных мужчин защищает страну в ВСУ и Силах теробороны. Фото

Яна Сончковская
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Украинские звезды стали в защиту Украины
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Украинские военные и гражданские жители с 24 февраля борются с российскими захватчиками по всей территории Украины. В каждом городе сгруппировали Силы территориальной обороны, куда ежедневно приобщается все больше известных украинцев. Некоторые обратились в военкомат и уже пребывают в составе Вооруженных сил Украины.

Отечественные певцы, режиссеры, актеры и спортсмены не только выразили поддержку украинцам в соцсетях, но взяли в руки оружие и обороняют Киев и свои населенные пункты. OBOZREVATEL собрал фото звездных мужчин, которые не побоялись и пошли защищать Украину.

  • Андрей Хливнюк

Группа ''Бумбокс'' присоединилась к рядам теробороны
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Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк 24 февраля записался в Силы теробороны. Он призвал фанатов также присоединяться и защищать Украину. Патрулируя улицы возле Михайловского собора, Хливнюк спел казацкую песню "Ой у лузі червона калина".

  • Александр Положинский

Александр Положинский вступил в ВСУ.

Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных cил Украины. Он должен был подписать контракт гораздо раньше, но заболел, поэтому этот шаг откладывался. Теперь музыкант находится в резерве ВСУ.

  • Группа "Антитіла"

Тарас Тополя вместе с музыкантами в теробороне.

Все музыканты из украинской рок-группы "Антитіла" пошли защищать Киев в рядах теробороны. Среди них – фронтмен Тарас Тополя, у которого трое несовершеннолетних детей. Прямо на улицах столицы исполнители представили свой новый альбом, который они готовили несколько лет. "Антитела" заявили: "Все будет Украина!"

  • Братья Капрановы

Братья Капрановы защищают столицу

С первого дня войны 24 февраля украинские писатели братья Капрановы борются с оккупантами с оружием в руках вместе с полком "Азов". Близнецы Дмитрий и Виталий заявили, что Киев устоит и никаких компромиссов с Россией не будет.

  • Ахтем Сеитаблаев

Украинские звезды пошли на войну

Крымскотатарский режиссер Ахтем Сеитаблаев пошел защищать Украину в рядах теробороны. В Facebook он опубликовал свое фото с оружием и написал: "Русский корабель, иди нах*й".

  • Олег Сенцов

Олег Сенцов находится в теробороне

Украинский режиссер Олег Сенцов, который провел в политическом заключении в России более 5 лет, также присоединился к Силам теробороны. "Враг хочет уничтожить Украину и ее народ. Все к оружию! Идите в военкоматы, вступайте в ряды ВСУ, записывайтесь в самооборону, сдавайте кровь, помогайте фронту, сопротивляйтесь в тылу агрессора. Смерть оккупантам! Слава Украине!" – написал Сенцов в своем обращении к подписчикам.

  • Юрий Ткач

Юрий Ткач защищает Киев

Украинский юморист Юрий Ткач со своей семьей находится в Киеве. Актер записался в тероборону и защищает столицу. Ткач не хотел афишировать то, что находится в Силах теробороны, но все ему надоели с вопросами, чем он занимается.

  • Олег Михайлюта "Фагот"

Фагот вступил в ряды теробороны

Музыкант Олег Михайлюта, известный под псевдонимом "Фагот", также защищает Киев в рядах теробороны. Лидер группы "ТНМК" получил оружие и патрулирует улицы. В своих соцсетях он призвал украинцев следовать его примеру и отправиться в военкомат.

  • Алексей Тритенко

Алексей Тритенко за коллегами защищает Киев

Актер Алексей Тритенко вместе со своим товарищем Ахтемом Сеитаблаевым уже несколько суток защищает Киев. "Еще одна ночь позади. Неспокойно, но мы держимся. Все будет Украина", – написал звезда кино в Instagram.

  • Игорь Кондратюк

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк присоединился к рядам теробороны Житомирской области. Уйти на защиту украинских территорий его побудило безудержное желание быть полезным и помогать. Об этом он заявил в прямом эфире телемарафона 27 февраля.

  • Александр Ярмак

Александр Ярмак защищает Киев

Рэпер Александр Ярмак, который был активистом во время Революции Достоинства, также ушел в Силу теробороны, чтобы защищать Киев. В соцсетях он подчеркнул, что Украина выстоит, потому что в Вооруженных силах Украины много "толковых" ребят.

  • Василий Ломаченко

Василий Ломаченко защищает Одессу

Двухкратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко поступил в батальон территориальной обороны города Белгород-Днестровский в Одесской области. Мэр города опубликовал фото со спортсменом и написал, что с такими бойцами Украина находится в безопасности.

  • Александр Усик

Александр Усик защищает Украину

Украинский боксер из Крыма Александр Усик понял, что обращения к "братьям" не действуют, поэтому перешел от слов к делу. Спортсмен взял в руки оружие и записался в территориальную оборону.

  • Владимир Кличко

Братья Кличко находятся в территориальной обороне

Украинский боксер Владимир Кличко вместе с братом мэром Киева Виталием Кличко записался в бригаду территориальной обороны еще 2 февраля, когда полномасштабного вторжения России еще не произошло.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как тероборона уничтожает оккупантов в Сумах. Антон Геращенко опубликовал видео, на котором видно, как украинские защитники берут в плен российских захватчиков.

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