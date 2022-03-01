Кто из украинских звездных мужчин защищает страну в ВСУ и Силах теробороны. Фото

Украинские военные и гражданские жители с 24 февраля борются с российскими захватчиками по всей территории Украины. В каждом городе сгруппировали Силы территориальной обороны, куда ежедневно приобщается все больше известных украинцев. Некоторые обратились в военкомат и уже пребывают в составе Вооруженных сил Украины.

Отечественные певцы, режиссеры, актеры и спортсмены не только выразили поддержку украинцам в соцсетях, но взяли в руки оружие и обороняют Киев и свои населенные пункты. OBOZREVATEL собрал фото звездных мужчин, которые не побоялись и пошли защищать Украину.

Андрей Хливнюк

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Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк 24 февраля записался в Силы теробороны. Он призвал фанатов также присоединяться и защищать Украину. Патрулируя улицы возле Михайловского собора, Хливнюк спел казацкую песню "Ой у лузі червона калина".

Александр Положинский

Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных cил Украины. Он должен был подписать контракт гораздо раньше, но заболел, поэтому этот шаг откладывался. Теперь музыкант находится в резерве ВСУ.

Группа "Антитіла"

Все музыканты из украинской рок-группы "Антитіла" пошли защищать Киев в рядах теробороны. Среди них – фронтмен Тарас Тополя, у которого трое несовершеннолетних детей. Прямо на улицах столицы исполнители представили свой новый альбом, который они готовили несколько лет. "Антитела" заявили: "Все будет Украина!"

Братья Капрановы

С первого дня войны 24 февраля украинские писатели братья Капрановы борются с оккупантами с оружием в руках вместе с полком "Азов". Близнецы Дмитрий и Виталий заявили, что Киев устоит и никаких компромиссов с Россией не будет.

Ахтем Сеитаблаев

Крымскотатарский режиссер Ахтем Сеитаблаев пошел защищать Украину в рядах теробороны. В Facebook он опубликовал свое фото с оружием и написал: "Русский корабель, иди нах*й".

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов, который провел в политическом заключении в России более 5 лет, также присоединился к Силам теробороны. "Враг хочет уничтожить Украину и ее народ. Все к оружию! Идите в военкоматы, вступайте в ряды ВСУ, записывайтесь в самооборону, сдавайте кровь, помогайте фронту, сопротивляйтесь в тылу агрессора. Смерть оккупантам! Слава Украине!" – написал Сенцов в своем обращении к подписчикам.

Юрий Ткач

Украинский юморист Юрий Ткач со своей семьей находится в Киеве. Актер записался в тероборону и защищает столицу. Ткач не хотел афишировать то, что находится в Силах теробороны, но все ему надоели с вопросами, чем он занимается.

Олег Михайлюта "Фагот"

Музыкант Олег Михайлюта, известный под псевдонимом "Фагот", также защищает Киев в рядах теробороны. Лидер группы "ТНМК" получил оружие и патрулирует улицы. В своих соцсетях он призвал украинцев следовать его примеру и отправиться в военкомат.

Алексей Тритенко

Актер Алексей Тритенко вместе со своим товарищем Ахтемом Сеитаблаевым уже несколько суток защищает Киев. "Еще одна ночь позади. Неспокойно, но мы держимся. Все будет Украина", – написал звезда кино в Instagram.

Игорь Кондратюк

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк присоединился к рядам теробороны Житомирской области. Уйти на защиту украинских территорий его побудило безудержное желание быть полезным и помогать. Об этом он заявил в прямом эфире телемарафона 27 февраля.

Александр Ярмак

Рэпер Александр Ярмак, который был активистом во время Революции Достоинства, также ушел в Силу теробороны, чтобы защищать Киев. В соцсетях он подчеркнул, что Украина выстоит, потому что в Вооруженных силах Украины много "толковых" ребят.

Василий Ломаченко

Двухкратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко поступил в батальон территориальной обороны города Белгород-Днестровский в Одесской области. Мэр города опубликовал фото со спортсменом и написал, что с такими бойцами Украина находится в безопасности.

Александр Усик

Украинский боксер из Крыма Александр Усик понял, что обращения к "братьям" не действуют, поэтому перешел от слов к делу. Спортсмен взял в руки оружие и записался в территориальную оборону.

Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко вместе с братом мэром Киева Виталием Кличко записался в бригаду территориальной обороны еще 2 февраля, когда полномасштабного вторжения России еще не произошло.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как тероборона уничтожает оккупантов в Сумах. Антон Геращенко опубликовал видео, на котором видно, как украинские защитники берут в плен российских захватчиков.