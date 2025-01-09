Спустя почти три месяца названа официальная причина смерти Лиама Пейна из One Direction, выпавшего из окна гостиничного номера

Спустя почти три месяца с даты смерти певца Лиама Пейна, бывшего участника знаменитого бойз-бэнда One Direction, прокуроры сообщили официальную причину гибели артиста 16 октября 2024 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. По результатам расследования, причиной стали политравмы, полученные в результате падения с балкона третьего этажа гостиницы.

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Доктор Роберто Виктор Коэн, проводивший посмертную экспертизу, подтвердил, что смерть наступила из-за многочисленных травм и кровотечения. BBC сообщает, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, в организме певца были обнаружены алкоголь, кокаин и антидепрессанты, что, вероятно, повлияли на его состояние перед падением.

Прокуратура Аргентины не исключает возможность сознательного или добровольного поступка, а также что Пейн мог находиться в полу- или полном обмороке.

В деле гибели Пейна пяти лицам в Аргентине были предъявлены обвинения: менеджера отеля Гильду Мартин, администратора Эстебана Грасси и друга певца Роджера Нореса подозревают в непреднамеренном убийстве, а двух человек – работника гостиницы Эзекиэля Перейра и официанта Брайана Паис – в поставках наркотиков.

Что интересно, именно Роджер Норес свидетельствовал медиа и убеждал, что перед гибелью Лиам Пейн был в отличном настроении и уравновешен за час до трагедии. Однако ранее персонал гостиницы сообщал, что у певца был конфликт с администрацией, ведь во время звонка к ним исполнитель требовал рассказать, где можно приобрести кокаин и алкоголь. В то же время Роджер Норес отвергал эти заявления.

Он также утверждал, что не бросал своего приятеля в его последние часы жизни: "Я трижды ходил в гостиницу, чтобы проверить, как он там. В то утро он выглядел под хмельком, но ничего необычного".

Популярность Лиама Пейна началась в 2010-х годах вместе с группой One Direction, снискавшей славу после шоу "Х-Фактор 7". Группа пошла на неопределенный перерыв в 2015 году, а Пейн начал сольную карьеру.

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