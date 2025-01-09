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Спустя почти три месяца названа официальная причина смерти Лиама Пейна из One Direction, выпавшего из окна гостиничного номера

Катерина Галущенко
Люди
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Спустя почти три месяца названа официальная причина смерти Лиама Пейна из One Direction, выпавшего из окна гостиничного номера

Спустя почти три месяца с даты смерти певца Лиама Пейна, бывшего участника знаменитого бойз-бэнда One Direction, прокуроры сообщили официальную причину гибели артиста 16 октября 2024 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. По результатам расследования, причиной стали политравмы, полученные в результате падения с балкона третьего этажа гостиницы.

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Доктор Роберто Виктор Коэн, проводивший посмертную экспертизу, подтвердил, что смерть наступила из-за многочисленных травм и кровотечения. BBC сообщает, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, в организме певца были обнаружены алкоголь, кокаин и антидепрессанты, что, вероятно, повлияли на его состояние перед падением.

Спустя почти три месяца названа официальная причина смерти Лиама Пейна из One Direction, выпавшего из окна гостиничного номера

Прокуратура Аргентины не исключает возможность сознательного или добровольного поступка, а также что Пейн мог находиться в полу- или полном обмороке.

В деле гибели Пейна пяти лицам в Аргентине были предъявлены обвинения: менеджера отеля Гильду Мартин, администратора Эстебана Грасси и друга певца Роджера Нореса подозревают в непреднамеренном убийстве, а двух человек – работника гостиницы Эзекиэля Перейра и официанта Брайана Паис – в поставках наркотиков.

Спустя почти три месяца названа официальная причина смерти Лиама Пейна из One Direction, выпавшего из окна гостиничного номера

Что интересно, именно Роджер Норес свидетельствовал медиа и убеждал, что перед гибелью Лиам Пейн был в отличном настроении и уравновешен за час до трагедии. Однако ранее персонал гостиницы сообщал, что у певца был конфликт с администрацией, ведь во время звонка к ним исполнитель требовал рассказать, где можно приобрести кокаин и алкоголь. В то же время Роджер Норес отвергал эти заявления.

Он также утверждал, что не бросал своего приятеля в его последние часы жизни: "Я трижды ходил в гостиницу, чтобы проверить, как он там. В то утро он выглядел под хмельком, но ничего необычного".

Спустя почти три месяца названа официальная причина смерти Лиама Пейна из One Direction, выпавшего из окна гостиничного номера

Популярность Лиама Пейна началась в 2010-х годах вместе с группой One Direction, снискавшей славу после шоу "Х-Фактор 7". Группа пошла на неопределенный перерыв в 2015 году, а Пейн начал сольную карьеру.

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