Стало известно о последних часах жизни Лиама Пейна, который выпал с третьего этажа: был 'счастлив и уравновешен'

Друг бывшего солиста группы One Direction Лиама Пейна, погибшего ночью 16 октября в результате падения с третьего этажа в отеле, Роджер засвидетельствовал, что артист был "счастливым" и "идеально уравновешенным" за час до своей трагической смерти. Однако экспертиза сообщала, что певец в последние минуты жизни находился в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.

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Роджер, аргентинский бизнесмен, знаком с Лиамом Пеном еще с 2020 года. Он утверждает, что проводил время вместе со звездой за несколько часов до его смерти. Это сообщает медиа The Daily Star.

Бизнесмен убеждает, что Лиам Пейн был в "хорошем настроении" во время их последней встречи. По его словам, солист хорошо общался с другими гостями отеля незадолго до своей трагической смерти. В то же время, ранее персонал сообщал, что перед гибелью артист звонил на рецепцию и спрашивал, где он может приобрести кокаин и алкоголь. Когда певец услышал отказ, он начал разбрасываться обидными словами.

Роджер отвергает эти заявления. Он свидетельствует, что артист был в восхитительном настроении и веселился: "Я очень хороший друг Лиама, и я был с ним в тот день, когда он умер. Он был в хорошем настроении. Он будто разговаривал с 10 или 15 американцами, которые были здесь на свадьбе. Я пошел где-то в 4:05, и он был в хорошем настроении. Он был совершенно уравновешен, разговаривал со всеми, веселился, смеялся, то есть ничего необычного".

Однако мужчина не отрицает, что последний раз видел Лиама Пейна пьяным. Роджер утверждает, что не бросал своего приятеля в его последние часы жизни: "Я трижды ходил в отель, чтобы проверить, как он там. В то утро он выглядел пьяным, но ничего необычного".

Напомним, Лиам Пейн погиб 16 октября в результате падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе, Аргентина. Офицеры утверждают, что к моменту смерти артист находился под действием галлюциногенных препаратов, но употребление им наркотиков не подтверждают. По данным правоохранителей, поведение певца незадолго до падения походило на побочную реакцию вещества, называемого Cristal.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошли похороны Лиама Пейна спустя месяц после его трагической гибели.

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