Самоубийство, болезни и старость: кто из известных артистов умер в 2024 году

2024 год стал годом потерь для мира музыки: ряд талантливых артистов умерли, оставив после себя богатое творческое наследие и незабываемые воспоминания. Причины их смертей отличались от длительных болезней до самоубийств и аварий, однако все они навсегда останутся в сердцах поклонников.

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Среди ушедших из жизни были как легенды, чьи песни навсегда останутся в золотом фонде музыки, так и молодые артисты, чей потенциал остался нераскрытым. OBOZ.UA собрал имена тех, кого потерял мир, и Украина в частности.

Виталий Белоножко

9 января Украина потеряла легендарного певца Виталия Белоножко. Последние часы своей жизни он провел в больнице, где остановилось сердце певца. Его коллега Павел Зибров рассказывал, что певец годами отказывался выходить на сцену и практически не покидал свой дом из-за страха снова тяжело заболеть после перенесенного ковида.

В интервью OBOZ.UA жена Виталия Белоножко, Светлана, рассказывала, что артист болел сахарным диабетом, что и подкосило его здоровье: "Он лечился долгое время, принимал лекарства, проходил обследование. Но это очень коварная болезнь, съедающая все внутри. У нас у многих знакомых такой диагноз. Один наш товарищ пришел утром на работу, зашел в кабинет – и упал мертво, представляете? Но мы никогда не думали, что подобное может произойти с нами. У нас столько было планов..."

Богдан Сташкив

7 октября в автокатастрофе в Закарпатье погиб 67-летний народный артист Украины Богдан Сташкив. Судя по предварительным данным следствия, певец находился за рулем и мог превысить скорость. В результате ДТП авто вылетело в кювет и перевернулось на крышу.

Ирина Музыка

26 июля после тяжелого недуга умерла вокалистка тернопольской группы "Фіра" Ирина Музыка. С чем боролась певица – неизвестно. "Самый позитивный человек, которого я знала. И самая талантливая певица. Я не могу понять, почему так устроен мир", – высказывалась журналистка Украинского радио Тернополь Наталья Андрушко-Колтун.

Лиам Пейн

Бывший участник всемирно известной группы One Direction Лиам Пейн умер ночью 16 октября из-за падения с третьего этажа гостиницы в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Его друг заявил, что артист был "счастливым" и "идеально уравновешенным" за час до своей трагической смерти. Однако экспертиза сообщала, что певец в последние минуты жизни находился в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков. На момент своей смерти артист накопил состояние, которое оценивают в 70 миллионов долларов. Прежде всего, они связаны с работой в составе One Direction.

Кэтрин Дженис

28 февраля от рака из жизни ушла певица Кэтрин Дженис, завещавшая свои песни 7-летнему сыну. В январе она выпустила последний трек – жизнерадостный хит Dance You Outta My Head, который посвятила ребенку. В 2022-м Дженис диагностировали саркому, из-за чего через два года она пережила более десяти курсов химиотерапии и операцию.

Паскаль Данель

Французский певец Паскаль Данель, исполнитель хита 1960-х "Снеги Килиманджаро", умер в возрасте 80 лет 24 июля. Последние часы жизни артист провел в больнице, а до этого перенес операцию и сердечный приступ.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из известных украинцев стали родителями в 2024 году. Полномасштабное вторжение для многих не послужило поводом отказаться от мечты – родить еще одного ребенка. Для кого-то он стал первой, а для кого – четвертым.

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