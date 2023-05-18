София Ротару напомнила о себе в сети в День украинской вышиванки. Фото

Известная украинская певица София Ротару не часто радует поклонников новыми фото и свежими публикациями, да и в информационном пространстве в целом артистка совсем не появляется. Многие расценивают такое молчание как "неоднозначную позицию" звезды касательно российско-украинской войны, однако все чаще Ротару реагирует на зверства российских оккупантов, а также выходит на связь с украинцами в важные для нашей страны даты. Вот и сегодня, в День украинской вышиванки", знаменитость напомнила фанам о себе и своем патриотизме.

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Так, артистка обнародовала свой давний снимок, на котором позирует в национальной украинской одежде. Фотографией исполнительница "Червоной рути" поделилась в своих InstaStories.

На фото София Михайловна позирует в платье-вышиванке красного цвета с белыми и черными орнаментами. Кадр этот можно назвать архивным, ведь серию снимков с этой фотосессии певица публиковала у себя в профиле еще в 2017 году.

На фотографии звезда оставила хештег "День вышиванки", разместив рядом два смайлика сердечка синего и желтого цветов.

Стоит отметить, София Ротару крайне редко появляется в сети. Она практически ничего не публикует в профиль и лишь изредка дает о себе знать в сторис. Однако в последнее время певица удивляет заметной активностью. Она не может молча реагировать на зверства российских оккупантов. Так, в конце апреля исполнительница не смогла пройти мимо щемящего фото украинского военнопленного с яблоком. Она прервала долгое молчание, чтобы показать подписчикам, в каком состоянии украинские герои возвращаются из российского плена.

Чуть позже Ротару выразила соболезнования жителям Умани, где в результате российского ракетного удара погибли десятки человек. А 1 мая певица отреагировала на ночной массированный ракетный удар России по мирным городам Украины. Знаменитость поблагодарила защитников неба за обезвреживание российских ракет.

Напомним, ранее пропагандистские СМИ якобы пообщались с друзьями и знакомыми Софии Ротару, которые рассказали им, что артистка живет на киевской даче и отказывается от концертов, ведь у нее имеются сундуки со сбережениями. В то же время ее сын Руслан Евдокименко тайно продает элитную недвижимость исполнительницы в Москве и Крыму, в том числе и отель "Вилла София". Все подробности – в нашем материале.

После появления этой информации председатель организации "Ветераны России", который убивал на войне в Украине наших граждан и уничтожал некогда мирные города, предложил тщательно проверить имущество звезды и конфисковать его для нужд армии оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем сама Ротару отказалась выступать для россиян за огромный гонорар. Артистке предлагали 100 тыс. евро за то, что она споет перед богатыми друзьями в Объединенных Арабских Эмиратах.

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