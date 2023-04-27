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Ротару прервала длительное молчание, отреагировав на освобождение украинских героев из плена

Катерина Малай
Люди
2 минуты
21,7 т.
Ротару прервала длительное молчание, отреагировав на освобождение украинских героев из плена

Украинская певица София Ротару, которая после 24 февраля 2022 прекратила концертную деятельность и исчезла из инфопространства, прервала затяжное молчание. Поводом для этого стало освобождение украинских героев из плена 26 апреля.

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Исполнительница не смогла пройти мимо фотографии одного из защитников, державшего в руках яблоко. Пост появился в ее Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Трагическое фото украинского военного, который со слезами на глазах смотрел на фрукт после месяцев плена в России, где террористы издевались над военнопленными, облетело украинские и иностранные СМИ.

София Ротару опубликовала щемящий кадр, добавив к нему разбитое сердце. Очевидно, жестокость российских окупантов шокировала даже певицу, песни которой в РФ с удовольствием пели.

Ротару прервала длительное молчание, отреагировав на освобождение украинских героев из плена

Украинский дипломат Александр Щерба в Twitter написал, что фото было сделано после того, как освобожденному военному вручили первое за несколько месяцев яблоко. "Российский плен – это ад. Россия – зло", – констатировал он.

Ротару прервала длительное молчание, отреагировав на освобождение украинских героев из плена

Кадр был сделан украинским фотографом Виталием Юрасовым, которого пригласили снять эмоции украинских героев по возвращении на родную землю. Под его сообщением в Twitter откликнулись иностранцы, которых также шокировал кадр.

"Мужчина с яблоком. Не могу выбросить его из головы. Столько эмоций на одном фото. Видно, что он побывал в аду и вернулся", "Они выглядят так, будто вернулись из нацистских концлагерей", "Сила фотографии с яблоком сумасшедшая", – написали в комментариях.

Ротару прервала длительное молчание, отреагировав на освобождение украинских героев из плена

Как писал OBOZREVATEL, София Ротару не дает интервью и комментариев по поводу своей позиции, однако иногда напоминает, на чьей она стороне. Так, певица отреагировала на массированный ракетный удар РФ осенью прошлого года.

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