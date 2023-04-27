Ротару прервала длительное молчание, отреагировав на освобождение украинских героев из плена

Украинская певица София Ротару, которая после 24 февраля 2022 прекратила концертную деятельность и исчезла из инфопространства, прервала затяжное молчание. Поводом для этого стало освобождение украинских героев из плена 26 апреля.

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Исполнительница не смогла пройти мимо фотографии одного из защитников, державшего в руках яблоко. Пост появился в ее Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Трагическое фото украинского военного, который со слезами на глазах смотрел на фрукт после месяцев плена в России, где террористы издевались над военнопленными, облетело украинские и иностранные СМИ.

София Ротару опубликовала щемящий кадр, добавив к нему разбитое сердце. Очевидно, жестокость российских окупантов шокировала даже певицу, песни которой в РФ с удовольствием пели.

Украинский дипломат Александр Щерба в Twitter написал, что фото было сделано после того, как освобожденному военному вручили первое за несколько месяцев яблоко. "Российский плен – это ад. Россия – зло", – констатировал он.

Кадр был сделан украинским фотографом Виталием Юрасовым, которого пригласили снять эмоции украинских героев по возвращении на родную землю. Под его сообщением в Twitter откликнулись иностранцы, которых также шокировал кадр.

"Мужчина с яблоком. Не могу выбросить его из головы. Столько эмоций на одном фото. Видно, что он побывал в аду и вернулся", "Они выглядят так, будто вернулись из нацистских концлагерей", "Сила фотографии с яблоком сумасшедшая", – написали в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL, София Ротару не дает интервью и комментариев по поводу своей позиции, однако иногда напоминает, на чьей она стороне. Так, певица отреагировала на массированный ракетный удар РФ осенью прошлого года.

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