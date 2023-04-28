София Ротару немногословно отреагировала на террористический обстрел Умани

Национальная легенда Украины, певица София Ротару, которая после 24 февраля 2022 года прекратила концертную деятельность и исчезла с инфопространства, отреагировала на обстрел многоэтажки в Умани Черкасской области. Артистка всей своей аудитории, среди которых есть и граждане РФ, показала последствия военных преступлений России.

Видео дня

Впрочем, террористический удар она словами не прокомментировала. Пост опубликовали на ее Instagram-странице (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В stories звезды появилось черно-белое фото с горящим домом, где видны завалы и спасатели. У кадра певица разместила разбитое сердце.

Интересно, что София Ротару накануне аналогично отреагировала на фото украинского военного, освобожденного из плена. Щемящий кадр облетел украинские и иностранные СМИ.

Как известно, российская ракета попала в дом, где много раз находился украинский ведущий Владимир Остапчук. Он рассказал, что, мимо места прилета часто проходил в детстве, а в многоэтажке жили его одноклассники.

Напомним, российская ракета в Умани во время атаки утром 28 апреля разрушила подъезд многоэтажки и убила 14 украинцев. Еще 18 человек пострадали в результате действий военных преступников РФ. На месте вспыхнул пожар.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после ракетного удара обратился к мировым лидерам с просьбой ужесточить санкции против РФ. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!