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София Ротару немногословно отреагировала на террористический обстрел Умани

Катерина Малай
Люди
2 минуты
4,0 т.
София Ротару немногословно отреагировала на террористический обстрел Умани

Национальная легенда Украины, певица София Ротару, которая после 24 февраля 2022 года прекратила концертную деятельность и исчезла с инфопространства, отреагировала на обстрел многоэтажки в Умани Черкасской области. Артистка всей своей аудитории, среди которых есть и граждане РФ, показала последствия военных преступлений России.

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Впрочем, террористический удар она словами не прокомментировала. Пост опубликовали на ее Instagram-странице (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В stories звезды появилось черно-белое фото с горящим домом, где видны завалы и спасатели. У кадра певица разместила разбитое сердце.

София Ротару немногословно отреагировала на террористический обстрел Умани

Интересно, что София Ротару накануне аналогично отреагировала на фото украинского военного, освобожденного из плена. Щемящий кадр облетел украинские и иностранные СМИ.

София Ротару немногословно отреагировала на террористический обстрел Умани

Как известно, российская ракета попала в дом, где много раз находился украинский ведущий Владимир Остапчук. Он рассказал, что, мимо места прилета часто проходил в детстве, а в многоэтажке жили его одноклассники.

София Ротару немногословно отреагировала на террористический обстрел Умани
София Ротару немногословно отреагировала на террористический обстрел Умани

Напомним, российская ракета в Умани во время атаки утром 28 апреля разрушила подъезд многоэтажки и убила 14 украинцев. Еще 18 человек пострадали в результате действий военных преступников РФ. На месте вспыхнул пожар.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после ракетного удара обратился к мировым лидерам с просьбой ужесточить санкции против РФ. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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