У Ротару есть сундуки со сбережениями, но она продает недвижимость в РФ и Крыму: пропагандисты выяснили, как живет ''пропавшая'' певица

Российские пропагандисты якобы пообщались с друзьями и знакомыми украинской певицы Софии Ротару, которая почти не выходит на связь с поклонниками после начала полномасштабной войны в Украине. Информаторы рассказали росСМИ, что артистка живет на киевской даче и отказывается от концертов, ведь якобы имеет сундуки сбережений.

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В то же время ее сын – Руслан Евдокименко – тайно продает элитную недвижимость исполнительницы в Москве и Крыму, в том числе и гостиницу "Вилла София". Об этом заявили пропагандисты из КП (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам российского промоутера Сергея Лаврова, артистка еще на прошлой неделе отказалась от концертов в Германии, где ей предлагали заплатить 150 тысяч евро (около 6 млн. гривен), ведь "сейчас не время петь". Россиянин утверждает, что певица не болеет, занимается хозяйством и готовит еду.

"София Михайловна может больше не работать, "заначка" у нее приличная. Все гонорары она всегда просила наличными, банкам никогда не доверяла, все сбережения хранит дома в Киеве. Есть легенда, что у Ротару дома есть хранилище, как у Скруджа Макдака, а там – сундуки, где она хранит свои сбережения", – заявила "подруга" звезды.

Чтобы легально работать в РФ, Ротару якобы приобрела в Москве квартиру в элитном районе, которую впоследствии сдавала подруге. Сейчас в ней якобы живет домработница артистки, но Руслан Евдокименко намерен продать жилье, как и гостиницу в Крыму.

В собственности звезды, по словам российской продюсерки Алины Сагиной, останется только дача в Ялте, которую она якобы хочет оставить в память о покойном муже.

"Свой отель в центре Ялты "Вилла София" Ротару переписала на единственного сына Руслана Евдокименко. Он сейчас продает этот отель. Нашелся покупатель. Мужчина был согласен выкупить отель Ротару за 9 млн евро (более 362 млн гривен), но Руслан настаивает на 30 млн евро (более 1 миллиарда грн.) Хотя это неадекватная сумма для такого здания. Но Руслан считает: мол, пусть платят за имя матери", – сказала продюсер.

Деньги артистка якобы хочет вложить в жилище детей и внуков за границей. В Киеве у нее тоже есть недвижимость, которую звезда сдает, заявили пропагандисты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что София Ротару отказалась выступать для россиян за огромный гонорар. Артистке предлагали 100 тысяч евро за то, что она споет перед богатыми друзьями в Объединенных Арабских Эмиратах.

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