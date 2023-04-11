''Ветераны России'' предложили конфисковать имущество Софии Ротару в Москве и Крыму на нужды армии оккупантов

В пропагандистских российских СМИ появилась информация о том, что известная украинская певица София Ротару, которая отказалась от концертов в стране-террористе и сейчас живет в Киеве, продает свою элитную недвижимость в Москве и Крыму. В связи с этим председатель организации "Ветераны России", который убивал на войне в Украине наших граждан и уничтожал некогда мирные города, предложил тщательно проверить имущество звезды и конфисковать его для нужд армии оккупантов.

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Соответствующее заявление с просьбой проверить имущество Ротару на законность приобретения, распоряжения и уплату налогов направили генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Об этом сообщается на сайте "Ветеранов России".

Российский захватчик Ильдар Резяпов выдал: "Как доброволец "СВО", гражданин России я считаю, что имущество Софии Ротару в нашей стране должно быть тщательно проверено на наличие нарушений законодательства. Для этого необходимо провести тщательную проверку приобретения и распоряжения имуществом в соответствии с законодательством и выполнения налоговых обязательств. В случае обнаружения нарушений мы должны быть готовы принять решительные меры и конфисковать все имущество Софии Ротару на территории России".

Он добавил, что Ротару "не должна стоять выше закона, какими бы заслугами ни обладала".

Деньги от продажи недвижимости народной артистки Украины оккупант уже также успел распределить: "Все деньги, полученные от продажи конфискованного имущества, должны быть направлены на социальные нужды малоимущих слоев населения новых регионов РФ и на поддержку добровольческих подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции".

Кроме того, председатель "Ветеранов России" обратился к Следственному комитету, чтобы его сотрудники проверили звезду на предмет возможных фактов финансирования ВСУ.

Отметим, накануне пропагандистские СМИ якобы пообщались с друзьями и знакомыми Софии Ротару, которые рассказали им, что артистка живет на киевской даче и отказывается от концертов, ведь у нее имеются сундуки со сбережениями. В то же время ее сын Руслан Евдокименко тайно продает элитную недвижимость исполнительницы в Москве и Крыму, в том числе и отель "Вилла София". Все подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что София Ротару отказалась выступать для россиян за огромный гонорар. Артистке предлагали 100 тыс. евро за то, что она споет перед богатыми друзьями в Объединенных Арабских Эмиратах.

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