Предлагали 100 тысяч евро: София Ротару отказалась выступать перед россиянами на корпоративе

Украинская певица София Ротару, поддержавшая нашу страну в войне против РФ, отказалась выступать для россиян даже за огромный гонорар. Артистке предлагали 100 тысяч евро за то, что она споет перед богатыми друзьями в Объединенных Арабских Эмиратах. Но исполнительницу не соблазнила даже такая сумма.

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Об этом рассказала для росСМИ модель из страны-агрессора Анна Калашникова. По ее словам, Ротару полностью отказалась от концертной деятельности из-за переживаний по поводу войны в родной стране. К слову, концертным директором певицы является ее сын Руслан. Он всем отвечает, что мама не готова выступать.

"Мои друзья устраивали выездной день рождения в Эмиратах. Они обеспеченные люди, хотели пригласить на свой праздник Софию Михайловну. Предлагали гонорар – сто тысяч евро. Но им сказали, что она не хочет", – вспомнила Калашникова.

75-летняя звезда это объясняет тем, что она не в настроении из-за происходящей ситуации. Ротару четко выражает свою проукраинскую позицию, и уделяет большое количество времени и сил волонтерству, которое старается не афишировать.

"Она не в настроении, из-за ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей и в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей тяжело собраться", – комментирует модель.

К слову, селебрити покинула Россию, и по информации инсайдеров, сейчас живет в шикарном особняке в Италии. Она регулярно размещает в соцсетях посты в поддержку Украины, гордясь ВСУ и своими согражданами.

Как писал OBOZREVATEL, российский певец Олег Газманов пожаловался на то, что европейские санкции отобрали у него две квартиры: в Италии и Латвии. Путинисту не разрешают их продать и сдавать в аренду, но он вынужден платить за коммунальные услуги.

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