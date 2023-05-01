София Ротару после ночного массированного ракетного удара обратилась к силам ПВО Украины

Украинская певица София Ротару отреагировала на ночной массированный ракетный удар России по мирным городам Украины 1 мая. Исполнительница, которая, по информации СМИ, находится на родине, поблагодарила защитников неба за обезвреживание российских ракет.

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Артистка опубликовала пост с благодарностью в Instagram-stories сразу после окончания воздушной тревоги. Около 6 утра на ее странице появилось красноречивое изображение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

София Ротару обнародовала картину ночного города, на который летит вражеская ракета. Ее остановила мощная рука, являющаяся олицетворением сил ПВО Украины.

Под изображением певица коротко написала: "Спасибо". Следует заметить, что исполнительница в течение года почти не комментировала терроризм России в Украине. Только иногда в ее соцсетях появлялись лаконичные комментарии об обстрелах и других российских военных преступлениях.

Однако в течение последней недели артистка все чаще начала реагировать на события в Украине. Так, всего 4 дня назад украинка не смогла пройти мимо щемящего фото украинского военнопленного с яблоком. Она прервала долгое молчание, чтобы показать подписчикам, в каком состоянии украинские герои возвращаются из российского плена.

Уже на следующий день София Ротару выразила соболезнования жителям Умани, где в результате российского ракетного удара погибли десятки человек.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время вражеской атаки 1 мая наши Воздушные силы уничтожили 15 из 18 российских крылатых ракет, которые оккупанты запускали из самолетов стратегической авиации.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 28 апреля россияне устроили массированную ракетную атаку. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве, Киеве, Умани.

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