Снежана Егорова прервала молчание после скандала с Путиным и привела слова из Библии

Дарья Дурова
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Скандал вокруг Снежаны Егоровой

Одиозная телеведущая и актриса Снежана Егорова опубликовала новые посты в социальной сети после скандала с поддержкой президента России Владимира Путина. Известная украинка намекнула, что считает свою позицию правильной несмотря на критику, фактически назвав себя "светом во тьме".

Соответствующие сообщения телеведущая оставила в аккаунте в Instagram. Интересно, что в другой соцсети – Facebook – звезда продолжает молчать, хотя именно там она публично призналась в своей любви к лидеру страны-агрессора.

"Свет во тьме всегда выделяется и ослепляет тех, кто впустил в себя мрак", – написала актриса, использовав аллюзию на Библию. К посту она прикрепила свою фотографию, а комментарии активно почистила, оставив лишь хвалебные.

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Одиозная Снежана Егорова
Егорова прервала молчание после скандала

Во втором сообщении телеведущая тоже оставила "философское" размышление. Очевидно, украинка, которая поддерживает политику Кремля, уверена: она якобы несет в массы свою искаженную "правду".

"Нести свой огонь, сквозь зиму и снег… И верить, что ветер и время несутся с тобой", – написала звезда, опубликовав свое фото в короне.

Снежана Егорова в короне
Сообщение Егоровой после скандала с Путиным

Напомним: раньше Егорова публично заявила о поддержке Путина и назвала его пропаганду "таблеткой от безумия". Более того, знаменитость призвала подписчиков посмотреть одно из видео с президентом РФ.

"Я поддерживаю Владимира Путина!.. Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", – написала коллаборантка, поделившись пропагандистским роликом.

Это вызвало бурю обсуждения и резкую критику Егоровой. Украинская телеведущая Стася Ровинская, дочь актрисы, заявила: ей стыдно за позицию матери, она чувствует "боль, стыд и желание защитить своих детей".

Кроме того, как призналась Ровинская, скандальные слова Егоровой уже отразились на ее собственной семье. Так, телеведущую попросили не водить среднего сына в садик, "пока все не уляжется". Когда женщина рассказывала об этом, то не могла сдержать слез. Ровинская подчеркнула, что сама она поддерживает и всегда поддерживала Украину.

Скандальный пост Егоровой

Коротко о знаменитости:

  • Снежана Егорова – 49-летняя украинская актриса и телеведущая. Родилась 23 февраля 1972 года в городе Новая Каховка. В 2006-м участвовала в театральном проекте Алексея Лисовца "Нас поменяли телами", а также в шоу "Танцы со звездами". Ведущая программы "Народная звезда".

Снежане Егоровой 49 лет
Скандальная Снежана Егорова

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