'Здравомыслящая и благоразумная': Оксана Байрак стала на защиту поддержавшей Путина Снежаны Егоровой

Известный украинский режиссер Оксана Байрак стала на защиту своей подруги, телеведущей и актрисы Снежаны Егоровой, которая публично поддержала президента страны-агрессора России Владимира Путина. Знаменитость назвала коллегу по шоу-бизнесу "здравомыслящей", а украинцев, которым не понравилась позиция коллаборантки – "сворой гиен".

Скандальное признание Байрак опубликовала на личной странице в Instagram. Режиссер отключила комментарии под постом, однако подписчики начали писать гневные сообщения в личные диалоги.

Автор популярных фильмов призналась Егоровой в любви и сообщила, что считает телеведущую истинной звездой, которой пишут негативные комментарии исключительно из зависти.

"Вы так погрязли в болезненных предубеждениях, так культивируете одиозное безумие, что здравомыслящий человек пугает вас, как помешанный. Снежа, люблю тебя! Ты – лучшая мама на свете! Космическая! Безмерно любящая! Здравомыслящая! А свора гиен.... Пусть они лающе хихикают, в своём желании ухватить себя же за облезлые хвосты, всю свою никчемную жизнь. Вернее существование. Завидуя тебе – истинной звезде", – написала режиссер.

Видео дня

Вскоре Байрак начали поступать сообщение с оскорблениями, в которых Интернет-пользователи посоветовали обеим знаменитостям покинуть страну и отправиться жить в РФ. Однако режиссер оправдалась, заявив, что она поддержала Егорову как маму пятерых детей, а не ее политические суждения.

Напомним, со своего аккаунта в соцсети Егорова публично заявила о поддержке Путина. Звезда, которая живет и работает в Киеве, отметила, что не считает политика-оккупанта виновным в том, что происходит на ее родине. Поклонники и коллеги были шокированы признанием телеведущей. А комментарий дизайнера и клипмейкера Ольги Навроцкой спровоцировал серьезный конфликт.

Коротко о знаменитостях:

Снежана Егорова – 49-летняя украинская актриса и телеведущая. Родилась 23 февраля 1972 года в городе Новая Каховка. В 2006-м участвовала в театральном проекте Алексея Лисовца "Нас поменяли телами", а также в шоу "Танцы со звездами". Ведущая программы "Народная звезда".

Оксана Байрак – украинский кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. Родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе. Самые известные работы: "Ничто не случается дважды", "Летучая мышь", "Аврора" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Оксана Байрак осудила украинскую власть из-за запрета въезда в страну российскому актеру Дмитрию Харатьяну. Тот попал в базу "Миротворца", поскольку незаконно посещал оккупированный Крым с 2014 года.