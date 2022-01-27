Боль, стыд и желание защитить детей: дочь Снежаны Егоровой открестилась от слов матери в поддержку Путина

Старшая дочь Снежаны Егоровой, украинская телеведущая Стася Ровинская, заявила, что ей стыдно за позицию матери, которая публично поддержала российского президента Владимира Путина. Она отметила, что чувствует "боль, стыд и желание защитить своих детей".

Реакция Ровинской появилась на ее странице в Facebook в среду, 26 января. Она сообщила, что больше года не общается с мамой и даже не "дружит" с Егоровой в социальных сетях.

Ровинская отметила, что одной из причин ссоры являются "разные мировоззрения и кардинально противоположная гражданская позиция". О скандальных заявлениях матери она якобы узнает из новостей или от друзей.

"Увидев ее заявление о поддержке страны агрессора чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей. Мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев, и их бабушка не переживает даже за безопасность своих внуков, которые живут в Украине, ходят здесь в школу, садик", – написала телеведущая.

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Ровинская также отметила, что ей страшно младших брата и сестру. "Своими действиями и страшными заявлениями она ставит под угрозу и их, ни в чем не повинных детей", – добавила украинка.

Напомним: Егорова в соцсети опубликовала видео с главой Кремля Путиным. В ролике собраны его выступления начиная с 2008 года, в которых он рассказывает об "угрозе США в адрес России".

Егорова отметила, что не считает политика-оккупанта виновным в происходящем на ее родине.

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