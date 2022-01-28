Скандал из-за Путина. Егорова оскорбила Навроцкую, вспомнив о детях

Скандальная украинская телеведущая, актриса Снежана Егорова, которая призналась в поддержке президента РФ Владимира Путина, поссорилась с дизайнером Ольгой Навроцкой, женой лидера группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Фагота (Олега Михайлюты). Одиозная знаменитость обозвала Навроцкую глупой и упрекнула еe тем, что у нее нет детей.

Переписку с Егоровой 47-летняя дизайнер обнародовала на странице в Facebook. 49-летняя телеведущая перешла к оскорблениям, поскольку Навроцкая не разделяет ее политических взглядов. Вероятно, возлюбленная Фагота критиковала скандальное заявление актрисы о любви к Путину в личном интернет-общении.

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После этого Егорова написала: "Я знаю, Олечка! Ты же милашка во всем! В любой стране найдешь себе применение! Твори миры, среди войны... Это же так романтично! Когда чужие дети сидят в подвалах... Откуда ж тебе знать? У тебя же нет детей!".

"Только свинокролики и милые любовники", – продолжила актриса. Поясним: она вспомнила, что Навроцкая является создательницей детских персонажей аудиокниг и видео, которые называются свинокроликами.

После этого Егорова призвала дизайнера не отвечать ей. "Я думаю, бог не дал [детей]! Как и ума... Только красота пустая и бесполезная", – подытожила скандальная телеведущая.

В ответ на это жена Фагота послала оппонентку. "Ржу, конечно. Мега-дура", – написала она.

В комментариях к посту Навроцкая добавила, что считает такие оскорбления завистью. "Клинический случай, можно сказать", – написала она.

Напомним, что ранее Фагот признавался: они с Навроцкой хотят завести ребенка и пытались это сделать, но у женщины есть проблемы со здоровьем. Сама звезда называла себя childfree.

Коротко о знаменитостях:

Снежана Егорова – 49-летняя украинская актриса и телеведущая. Родилась 23 февраля 1972 года в городе Новая Каховка. В 2006-м участвовала в театральном проекте Алексея Лисовца "Нас поменяли телами", а также в шоу "Танцы со звездами". Ведущая программы "Народная звезда".

Ольга Навроцкая (в девичестве – Витвицкая) – 47-летняя дизайнер, режиссер, художник по костюмам, фотограф, стилист, писательница и клипмейкер. Основательница бренда NAVRO.

Как писал OBOZREVATEL, со своего аккаунта в соцсети Егорова ранее публично заявила о поддержке Путина. Звезда, которая живет и работает в Киеве, отметила, что не считает политика-оккупанта виновным в том, что происходит на ее родине.

"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", – написала коллаборантка под видео с президентом РФ.