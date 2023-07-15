СМИ узнали, почему Пугачева покинула Израиль: в России уже размечтались, что певица даст деньги на войну против Украины

Российские СМИ сообщили о том, что певица Алла Пугачева уехала из Израиля, где с 2022 года жила вместе с супругом Максимом Галкиным. Сейчас она находится в Латвии.

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Российские пропагандисты уже строят версии о причинах переезда Пугачевой, спектр догадок варьируется от "разочаровалась в израильской медицине" до "плохо переносит жару" и "не потянула жизнь в Израиле" финансово. При этом в России уже размечтались о том, что певица в конце концов вернется в РФ и даже начнет финансировать оккупационную армию.

По версии пропагандистов одного из российских изданий, Пугачева недавно уехала из Израиля, потому что ей там не подошел климат и дороговизна жизни.

"На днях стало известно, что Алла Пугачева покинула Израиль, куда сбежала вслед за мужем-иноагентом после начала СВО. По официальной версии, дело в сильной жаре, которую плохо переносит Примадонна. Однако поговаривают и о других причинах поступка певицы. Так, по мнению некоторых экспертов, над головой Аллы Борисовны продолжают сгущаться тучи. Она якобы разочаровалась в израильской медицине, на которую уповала, да и жизнь на Земле Обетованной обходилась знаменитости довольно дорого", – предполагает российская "желтая пресса".

Пропагандисты также процитировали "эксперта" по шоубизу и светской жизни РФ, бывшего депутата Госдумы Романа Худякова. По его мнению в Латвии, где сейчас находится российская певица, "у нее все складывается не так волшебно, как хотелось бы".

"Если раньше виллу в Юрмале артистке почти бесплатно предоставлял друг, то теперь ей приходится самостоятельно оплачивать жилье", – выдал экс-депутат.

Он великодушно предложил Пугачевой "задуматься о возвращении в Россию". Правда, прежде, убежден Худяков, она должна будет "покаяться".

"Давайте ждать и надеяться, что великая певица в прошлом, потерявшая голос, которая уехала за мужем – дураком и предателем, и которую "нельзя осуждать", прозреет – и начнет свое возвращение в Россию с извинений перед россиянами, и перечислит деньги не на комфортную жизнь на виллах для себя, любимой, а на нужды фронта", – заявил бывший депутат Госдумы РФ.

Напомним, ранее 27 мая 2023 года стало известно, что вся семья Аллы Пугачевой покинула Россию. Сама певица и ее муж, шоумен Максим Галкин уехали больше года назад. Они купили себе дом в Израиле и отправили детей учиться в частную школу.

На протяжении прошлого года все члены семьи примадонны постепенно прощались с родиной. Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и 11-летней дочке Клавдии. Старший внук певицы Никита Пресняков тайно уехал из России и год живет в Штатах.

Последним РФ покинул младший внук Пугачевой Дени Байсаров.

После начала полномасштабной войны Пугачева и Галкин покинули Россию на полгода. Из-за границы пародист активно осуждал действия путинского правительства и поддерживал украинцев, а певица дала понять, что разделяет его мнение.

После этого в России начали травить бывших кумиров. В результате Пугачева ответила критикам, заявив, что россияне, поддерживающие российскую агрессию против Украины, "были холопами, стали рабами".