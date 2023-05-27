Младший внук уехал последним: стало известно, что вся семья Аллы Пугачевой покинула Россию

Российская певица Алла Пугачева, которая вместе с супругом Максимом Галкиным презирает путинский режим, уже больше года живет за пределами РФ. Звезды купили себе дом в Израиле и отправили детей учиться в частную школу. На протяжении прошлого года все члены семьи примадонны постепенно прощались с родиной, а теперь стало известно, что и ее младший внук Дени Байсаров покинул страну.

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Об этом пишут российские СМИ. Как утверждают издания, информацию подтвердила бывшая домработница Пугачевой. Так, Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и 11-летней дочке Клавдии. Старший внук селебрити Никита Пресняков тайно уехал из России и год живет в Штатах.

При этом у всех родственников 74-летней артистки осталась элитная недвижимость. Пугачева никогда не скупилась на дорогие подарки самым близким и баловала их квартирами в центре Москвы и загородными домами.

Орбакайте достались просторные апартаменты с окнами в пол и высокими потолками, которые оцениваются в несколько десятком миллионов рублей. На младшего внука Дени Байсарова Алла переписала квартиру в одном из самых дорогих райнов столицы РФ (сейчас стоит около 300 млн рублей – 138 млн гривен). Никита Пресняков стал владельцем трехэтажного особняка, который продал за 200 млн рублей (92 млн гривен).

К слову, недавно появилась информация, что Максим Галкин собирается продавать свою квартиру в Москве, полученную от родителей, чтобы на вырученные деньги купить жилье в США. Звездная пара не исключает варианта, что Лиза и Гарри захотят получать высшее образование в Америке.

Как писал OBOZREVATEL, российская актриса Татьяна Васильева вспомнила последнюю встречу с Максимом Галкиным и назвала его сволочью. Путинистка утверждает, что комик желает "медленной смерти" всем соотечественникам. Шоумен прокомментировал ее заявление.

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