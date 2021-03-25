СМИ показали, как выглядит дом Монатика под Киевом. Фото и видео

Украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) живет в частном доме средних размеров в поселке Крюковщина в Киевской области.

Об этом сообщает издание "Страна". По словам инсайдеров, два участка земли общей площадью 12 соток, на которых сейчас стоит коттедж, артист купил еще 5 лет назад (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Территория дома музыканта находится прямо посреди поля, со всех сторон идет строительство и множество незаселенных зданий по соседству. Сам коттедж двухэтажный, построен в классическом стиле с гаражом на одну машину.

Согласно источнику, на заднем дворе дома Дмитрия есть открытая терраса и здание, которое предназначено для гостей. Журналисты также заметили на лужайке бассейн, который накрыт на зиму. А еще батут, детскую площадку с горками и качелями.

Отмечается, что дома, как у MONATIK по площади, в поселке Крюковщина сейчас представлены на сайтах недвижимости по $75 000-100 000.

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