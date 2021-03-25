ЗМІ показали, як виглядає будинок Монатіка під Києвом. Фото та відео
Український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) живе в приватному будинку середніх розмірів у селищі Крюківщина в Київській області.
Про це повідомляє видання "Страна". За словами інсайдерів, дві ділянки землі загальною площею 12 соток, на яких зараз стоїть котедж, артист купив ще 5 років тому (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Територія будинку музиканта розташована прямо посеред поля, з усіх боків йде будівництво і безліч незаселених будівель по сусідству. Сам котедж двоповерховий, побудований у класичному стилі з гаражем на одну машину.
Відповідно до джерела, на задньому дворі будинку Дмитра є відкрита тераса і будівля, яка призначена для гостей. Журналісти також помітили на галявині басейн, який накритий на зиму. А ще батут, дитячий майданчик із гірками і гойдалками.
Зазначається, що будинки, як у MONATIK за площею, в селищі Крюківщина зараз представлені на сайтах нерухомості по $75 000-100 000.
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