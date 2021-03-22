СМИ показали элитные сумки нардепов и раскрыли стоимость. Фото

В СМИ показали народных депутатов, которые часто появляются в Верховной Раде не только в брендовой одежде, но и со стильными аксессуарами. Политиков можно увидеть с дорогими сумками от Chanel, Dior, Saint Laurent и Michael Kors.

Такие вещи стоят немалых денег и с ними на работу приходят депутаты Юлия Диденко, Ирина Фриз, Лариса Билозир и другие. Об этом пишет издание "ТаблоID" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Депутат фракции "Слуга народа" и член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Ольга Коваль уже не первый раз попадает в число тех парламентских модниц, которые носят на работу сумки от элитных брендов. Ранее она уже приходила с черным аксессуаром от Chanel и вот выгуляла его снова. Стоимость такой сумки составляет несколько тысяч евро (более 100 тыс. грн).

Ольга Коваль с черным аксессуаром от Chanel Фото Дмитрия Ларина

Депутат "Слуги народа", международный юрист Ольга Савченко свой образ дополнила голубой сумкой от Dior стоимостью более 5 тысяч долларов.

Ольга Савченко свой образ дополнила голубой сумкой от Dior Фото Дмитрия Ларина

Как выглядит сумка Ольги Савченко Фото Дмитрия Ларина

Сумка от Dior стоимостью более 5 тысяч долларов Скриншот

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Юлия Диденко засветила в Раде серую сумку от Sain Laurent, стоимость которой около 2 тысяч евро.

Юлия Диденко засветила в Раде серую сумку от Sain Laurent Фото Дмитрия Ларина

Сумка от Sain Laurent, стоимость которой около 2 тысяч евро Скриншот

Кроме того, есть депутаты, которые являются поклонницами бюджетного американского Michael Kors или же других брендов. Например, член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах появилась с сумкой от Carmen за 8,5 тыс. гривен.

Лада Булах появилась с сумкой от Carmen Фото Дмитрия Ларина

Сумка от Carmen за 8,5 тысяч гривен Скриншот

Как выглядит бюджетная сумка от Michael Kors Фото Дмитрия Ларина

Стильный аксессуар от Michael Kors Скриншот

Народный депутат Украины VIII и IX созывов Ирина Фриз показалась на публике с сумкой от Michael Kors Raven Large более чем за 10 тысяч гривен.

Ирина Фриз показалась на публике с сумкой от Michael Kors Raven Large Фото Дмитрия Ларина

Michael Kors Raven Large более чем за 10 тысяч гривен Скриншот

Депутат появилась в Раде с сумкой от Michael Kors за 7 тысяч гривен Фото Дмитрия Ларина

Бюджетная сумка от Michael Kors за 7 тысяч гривен Скриншот

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