ЗМІ показали елітні сумки нардепок і розкрили вартість. Фото

У ЗМІ показали народних депутаток, які часто з'являються у Верховній Раді не тільки в брендовому одязі, а й зі стильними аксесуарами. Політикинь можна побачити з дорогими сумками від Chanel, Dior, Saint Laurent і Michael Kors.

Такі речі коштують чималих грошей і з ними на роботу приходять депутати Юлія Діденко, Ірина Фриз, Лариса Білозір та інші. Про це пише видання "ТаблоID" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Депутатка фракції "Слуга народу" і членкиня Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль вже не вперше потрапляє в число тих парламентських модниць, які носять на роботу сумки від елітних брендів. Раніше вона вже приходила з чорним аксесуаром від Chanel і ось вигуляла його знову. Вартість такої сумки становить кілька тисяч євро (понад 100 тис. грн).

Ольга Коваль з чорним аксесуаром від Chanel Фото Дмитра Ларіна

Депутатка "Слуги народу", міжнародна юристка Ольга Савченко свій образ доповнила блакитною сумкою від Dior вартістю понад 5 тисяч доларів.

Ольга Савченко свій образ доповнила блакитною сумкою від Dior Фото Дмитра Ларіна

Який вигляд має сумка Ольги Савченко Фото Дмитра Ларіна

Сумка від Dior вартістю понад 5 тисяч доларів Скриншот

Народна депутатка України від "Слуги народу" Юлія Діденко засвітила в Раді сіру сумку від Sain Laurent, вартість якої близько 2 тисяч євро.

Юлія Діденко засвітила в Раді сіру сумку від Sain Laurent Фото Дмитра Ларіна

Сумка від Sain Laurent, вартість якої близько 2 тисяч євро Скриншот

Крім того, є депутатки, які є прихильницями бюджетного американського Michael Kors або ж інших брендами. Наприклад, членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Лада Булах з'явилася з сумкою від Carmen за 8,5 тис. гривень.

Лада Булах з'явилася з сумкою від Carmen Фото Дмитра Ларіна

Сумка від Carmen за 8,5 тисячі гривень Скриншот

Який вигляд має бюджетна сумка від Michael Kors Фото Дмитра Ларіна

Стильний аксесуар від Michael Kors Скриншот

Народна депутатка України VIII і IX скликань Ірина Фриз показалася на публіці з сумкою від Michael Kors Raven Large більш ніж за 10 тисяч гривень.

Ірина Фриз показалася на публіці з сумкою від Michael Kors Raven Large Фото Дмитра Ларіна

Michael Kors Raven Large більш ніж за 10 тисяч гривень Скриншот

Депутатка з'явилася в Раді з сумкою від Michael Kors за 7 тисяч гривень Фото Дмитра Ларіна

Бюджетна сумка від Michael Kors за 7 тисяч гривень Скриншот

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