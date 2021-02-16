Депутат Билозир пришла в Раду в рубашке от Dior за 50 тысяч грн. Фото

Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва Лариса Билозир появилась на публике в рубашке от Dior, стоимость которой составляет 1738 долларов (около 50 тысяч гривен).

Такой наряд Билозир продемонстрировала в Верховной Раде. Соответствующими фото поделилась журналистка Анна Стешенко на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как написала корреспондент, 1 сентября эта же депутат пришла на открытие новой сессии Верховной Рады с сумкой Hermes Kelly, которая стоит от 10 тысяч долларов (около 280 тысяч гривен). Тогда Билозир заявила, что это была подделка, которую она купила в Виннице за 7 тысяч гривен.

В этот раз знаменитость решила надеть рубашку от Dior. По словам работников одного из бутиков бренда, это старая коллекция. Но блузка из новой с таким же принтом, но без белого воротника, стоит 1738 долларов (около 50 тысяч гривен).

"А может Билозир таки носит фейки? Стоимость такой подделки – порядка 5 тысяч гривен. Что, впрочем, к народному депутату вызывает не меньше вопросов. Ведь это поддержка "дельцов", которые продают фальсификат, что запрещено Законом Украины "О защите прав потребителей" (ч.4, ст.6). Кстати, в ЕС за подобное предусмотрены огромные штрафы как раз для тех, кто носит фейки – вплоть до 300 тысяч евро", – отметила журналистка Стешенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат от партии "Слуга народа" по округу №171 (Харьковская область) Виктория Кинзбурская пришла в Раду с дорогой сумкой от известного бренда Prada. Хотя до избрания в парламент она была "простым" чиновником.