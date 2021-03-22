СМИ показали элитные сумки нардепов и раскрыли стоимость. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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СМИ показали элитные сумки нардепов и раскрыли стоимость. Фото

В СМИ показали народных депутатов, которые часто появляются в Верховной Раде не только в брендовой одежде, но и со стильными аксессуарами. Политиков можно увидеть с дорогими сумками от Chanel, Dior, Saint Laurent и Michael Kors.

Такие вещи стоят немалых денег и с ними на работу приходят депутаты Юлия Диденко, Ирина Фриз, Лариса Билозир и другие. Об этом пишет издание "ТаблоID" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Депутат фракции "Слуга народа" и член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Ольга Коваль уже не первый раз попадает в число тех парламентских модниц, которые носят на работу сумки от элитных брендов. Ранее она уже приходила с черным аксессуаром от Chanel и вот выгуляла его снова. Стоимость такой сумки составляет несколько тысяч евро (более 100 тыс. грн).

Ольга Коваль с черным аксессуаром от Chanel

Депутат "Слуги народа", международный юрист Ольга Савченко свой образ дополнила голубой сумкой от Dior стоимостью более 5 тысяч долларов.

Ольга Савченко свой образ дополнила голубой сумкой от Dior
Как выглядит сумка Ольги Савченко
Сумка от Dior стоимостью более 5 тысяч долларов

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Юлия Диденко засветила в Раде серую сумку от Sain Laurent, стоимость которой около 2 тысяч евро.

Юлия Диденко засветила в Раде серую сумку от Sain Laurent
Сумка от Sain Laurent, стоимость которой около 2 тысяч евро

Кроме того, есть депутаты, которые являются поклонницами бюджетного американского Michael Kors или же других брендов. Например, член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах появилась с сумкой от Carmen за 8,5 тыс. гривен.

Лада Булах появилась с сумкой от Carmen
Сумка от Carmen за 8,5 тысяч гривен
Как выглядит бюджетная сумка от Michael Kors
Стильный аксессуар от Michael Kors

Народный депутат Украины VIII и IX созывов Ирина Фриз показалась на публике с сумкой от Michael Kors Raven Large более чем за 10 тысяч гривен.

Ирина Фриз показалась на публике с сумкой от Michael Kors Raven Large
Michael Kors Raven Large более чем за 10 тысяч гривен
Депутат появилась в Раде с сумкой от Michael Kors за 7 тысяч гривен
Бюджетная сумка от Michael Kors за 7 тысяч гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее народный депутат Верховной рады Украины IX созыва Лариса Билозир появилась на публике в рубашке от Dior, стоимость которой составляет 1738 долларов (около 50 тысяч гривен).

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