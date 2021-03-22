СМИ показали элитные сумки нардепов и раскрыли стоимость. Фото

В СМИ показали народных депутатов, которые часто появляются в Верховной Раде не только в брендовой одежде, но и со стильными аксессуарами. Политиков можно увидеть с дорогими сумками от Chanel, Dior, Saint Laurent и Michael Kors.

Такие вещи стоят немалых денег и с ними на работу приходят депутаты Юлия Диденко, Ирина Фриз, Лариса Билозир и другие. Об этом пишет издание "ТаблоID" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Депутат фракции "Слуга народа" и член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Ольга Коваль уже не первый раз попадает в число тех парламентских модниц, которые носят на работу сумки от элитных брендов. Ранее она уже приходила с черным аксессуаром от Chanel и вот выгуляла его снова. Стоимость такой сумки составляет несколько тысяч евро (более 100 тыс. грн).

Депутат "Слуги народа", международный юрист Ольга Савченко свой образ дополнила голубой сумкой от Dior стоимостью более 5 тысяч долларов.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Юлия Диденко засветила в Раде серую сумку от Sain Laurent, стоимость которой около 2 тысяч евро.

Кроме того, есть депутаты, которые являются поклонницами бюджетного американского Michael Kors или же других брендов. Например, член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах появилась с сумкой от Carmen за 8,5 тыс. гривен.

Народный депутат Украины VIII и IX созывов Ирина Фриз показалась на публике с сумкой от Michael Kors Raven Large более чем за 10 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее народный депутат Верховной рады Украины IX созыва Лариса Билозир появилась на публике в рубашке от Dior, стоимость которой составляет 1738 долларов (около 50 тысяч гривен).