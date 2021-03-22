ЗМІ показали елітні сумки нардепок і розкрили вартість. Фото

У ЗМІ показали народних депутаток, які часто з'являються у Верховній Раді не тільки в брендовому одязі, а й зі стильними аксесуарами. Політикинь можна побачити з дорогими сумками від Chanel, Dior, Saint Laurent і Michael Kors.

Такі речі коштують чималих грошей і з ними на роботу приходять депутати Юлія Діденко, Ірина Фриз, Лариса Білозір та інші. Про це пише видання "ТаблоID" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Депутатка фракції "Слуга народу" і членкиня Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль вже не вперше потрапляє в число тих парламентських модниць, які носять на роботу сумки від елітних брендів. Раніше вона вже приходила з чорним аксесуаром від Chanel і ось вигуляла його знову. Вартість такої сумки становить кілька тисяч євро (понад 100 тис. грн).

Депутатка "Слуги народу", міжнародна юристка Ольга Савченко свій образ доповнила блакитною сумкою від Dior вартістю понад 5 тисяч доларів.

Народна депутатка України від "Слуги народу" Юлія Діденко засвітила в Раді сіру сумку від Sain Laurent, вартість якої близько 2 тисяч євро.

Крім того, є депутатки, які є прихильницями бюджетного американського Michael Kors або ж інших брендами. Наприклад, членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Лада Булах з'явилася з сумкою від Carmen за 8,5 тис. гривень.

Народна депутатка України VIII і IX скликань Ірина Фриз показалася на публіці з сумкою від Michael Kors Raven Large більш ніж за 10 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше народна депутатка Верховної Ради України IX скликання Лариса Білозір з'явилася на публіці у сорочці від Dior, вартість якої становить 1738 доларів (близько 50 тисяч гривень).