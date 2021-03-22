ЗМІ показали елітні сумки нардепок і розкрили вартість. Фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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ЗМІ показали елітні сумки нардепок і розкрили вартість. Фото

У ЗМІ показали народних депутаток, які часто з'являються у Верховній Раді не тільки в брендовому одязі, а й зі стильними аксесуарами. Політикинь можна побачити з дорогими сумками від Chanel, Dior, Saint Laurent і Michael Kors.

Такі речі коштують чималих грошей і з ними на роботу приходять депутати Юлія Діденко, Ірина Фриз, Лариса Білозір та інші. Про це пише видання "ТаблоID" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Депутатка фракції "Слуга народу" і членкиня Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль вже не вперше потрапляє в число тих парламентських модниць, які носять на роботу сумки від елітних брендів. Раніше вона вже приходила з чорним аксесуаром від Chanel і ось вигуляла його знову. Вартість такої сумки становить кілька тисяч євро (понад 100 тис. грн).

Ольга Коваль з чорним аксесуаром від Chanel

Депутатка "Слуги народу", міжнародна юристка Ольга Савченко свій образ доповнила блакитною сумкою від Dior вартістю понад 5 тисяч доларів.

Ольга Савченко свій образ доповнила блакитною сумкою від Dior
Який вигляд має сумка Ольги Савченко
Сумка від Dior вартістю понад 5 тисяч доларів

Народна депутатка України від "Слуги народу" Юлія Діденко засвітила в Раді сіру сумку від Sain Laurent, вартість якої близько 2 тисяч євро.

Юлія Діденко засвітила в Раді сіру сумку від Sain Laurent
Сумка від Sain Laurent, вартість якої близько 2 тисяч євро

Крім того, є депутатки, які є прихильницями бюджетного американського Michael Kors або ж інших брендами. Наприклад, членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Лада Булах з'явилася з сумкою від Carmen за 8,5 тис. гривень.

Лада Булах з'явилася з сумкою від Carmen
Сумка від Carmen за 8,5 тисячі гривень
Який вигляд має бюджетна сумка від Michael Kors
Стильний аксесуар від Michael Kors

Народна депутатка України VIII і IX скликань Ірина Фриз показалася на публіці з сумкою від Michael Kors Raven Large більш ніж за 10 тисяч гривень.

Ірина Фриз показалася на публіці з сумкою від Michael Kors Raven Large
Michael Kors Raven Large більш ніж за 10 тисяч гривень
Депутатка з'явилася в Раді з сумкою від Michael Kors за 7 тисяч гривень
Бюджетна сумка від Michael Kors за 7 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше народна депутатка Верховної Ради України IX скликання Лариса Білозір з'явилася на публіці у сорочці від Dior, вартість якої становить 1738 доларів (близько 50 тисяч гривень).

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