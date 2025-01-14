Скандальная певица Анна Корсун, более известная под сценическим псевдонимом MARUV, которая после начала полномасштабного вторжения уехала из Украины и решила молчать о кровавой войне на Родине, кардинально изменила свой имидж. После бегства 33-летняя певица сменила свои откровенные и эпатажные наряды на более простой и уличный стиль.

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Кроме того, в последнее время артистка часто жалуется на неидеальную фигуру после родов. На своей странице в TikTok предательница обнародовала видео, где объяснила: пока не может "раздеваться" на сцене, потому что до сих пор не вернулась в хорошую форму.

"Понимаете, я мать. И так получилось, что после родов мое тело не пришло в форму, которая была до беременности. Но как только это произойдет и я решу сделать пластику, я сразу разденусь. Обещаю", – сказала исполнительница.

На пике своей популярности Maruv не боялась экспериментировать с образами. Часто она появлялась на сцене в откровенных образах с глубоким декольте, вырезами или короткими юбками. Кроме того, артистка, которая своей творческой деятельностью финансирует страну-террористку и не избегает возможности развлекать за рубежом россиян, предпочитала яркие макияжи и неординарные прически.

Однако после бегства из Украины и рождения ребенка, картина кардинально изменилась. Часто в своих соцсетях певица показывается в образах, где преобладает уличный или спортивный стиль.

Бывают случаи, когда артистка пытается вернуться в свои прошлые эпатажные луки. Однако даже в такие моменты ее внешний вид значительно сдержаннее, чем прежде.

Кстати, стоит отметить, что своего первенца Maruv родила в Киеве. Несмотря на то, что певица пытается почти ничего не рассказывать о ребенке, пол которого до сих пор скрывает, она попала в объектив камеры одного из пациентов частной клиники в столице.

Однако после появления малыша на свет артистка с мужем решили цинично сбежать из Украины. Вероятно решение родить на родине уроженка Павлограда Днепропетровской области решила не просто так. По информации блогера Богдана Беспалова, которую он получил от источника, приближенного к семье исполнительницы, у нее есть своебразный план.

"Рожали именно в Киеве, чтобы в случае победы Украины сказать, что они – не предатели, и молчали, потому что заботились о безопасности ребенка. Если поймут, что с Украиной не сложится, то им лучше вернуться в Москву и начать все с начала", – отметил инсайдер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "паломница" Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после побега из Украины.

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