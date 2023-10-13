Пока в Украине идет война: MARUV даст концерт для российских туристов в Дубае

Известная певица родом из Украины MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая встретила полномасштабную войну вблизи Киева, но не поддержала свой народ, выступит в Дубае для россиян. Шоу предательницы состоится в клубе ZRoom, который предлагает клиентам попеть в караоке российские треки, приглашает на выступления звезд из РФ и предателей из Украины.

На это обратил внимание украинский блогер Богдан Беспалов, а доказательства есть на странице заведения в Instagram. Будущий концерт украинки организаторы назвали "ярким событием" и пригласили послушать ее треки 26 октября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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ZRoom – это не "аполитическое" заведение и даже не клуб "хороших россиян". Еще в 2021 году после открытия его активно пиарили как своеобразный уголок русской культуры в Дубае, где большую часть песен составляют именно русскоязычные треки.

Среди гостей, которые появлялись в заведении: Моргенштерн, Эльман, Андро, Ваван, Не пара, Аврам Руссо, Артем Качер, Hi-Fi и украинский певец Миша Марвин. Недавно список русскоязычных звезд начал разбавляться местными певцами.

На сайте Tripadvisor есть множество комментариев от россиян, которые побывали в ZRoom. Один из них настойчиво просил включить трек "Я русский" Шамана, прославляющего войну.

Сайт заведения можно прочитать на двух языках – на русском и английском, что еще раз указывает на клиентоориентированность владельцев клуба на российских гостей. Интересно, что выступит запроданка не под новым сценическим именем Sharlotta Ututu. По всей вероятности, артистка понимает, что больше денег сможет заработать только под старым псевдонимом.

Кстати, недавно выяснилось, что MARUV выпустила русскоязычный трек в рамках своего сайт-проекта "Шлакоблочина" и активно пиарит его на российских платформах. Таким образом, она поддержала экономику РФ.

Ранее OBOZ.UA писал, почему Анна Корсун молчит о войне в Украине. После полномасштабного вторжения страны-агрессора она снялась для российского глянца и начала игнорировать всех своих друзей из украинского шоу-бизнеса.

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