'Паломница' Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после бегства из Украины

Жена коллаборанта Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, которая после побега из Украины на долгое время исчезла из информационного пространства, а сейчас решила вернуться к медийной деятельности, создав авторский проект "Паломница", кардинально изменила свой стиль. Раньше предательница представала перед публикой в вульгарных образах, а теперь не показывается даже с открытыми плечами.

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Будучи ведущей украинских телевизионных шоу, среди которых "Україна меє талант" и "X-Фактор", Марченко запомнилась отечественным зрителям откровенными аутфитами. Она не стеснялась одевать платья с открытым декольте и светить обнаженными ногами.

Кроме того, предательница предпочитала экстравагантный и кричащий макияж. Ее почти никогда нельзя было увидеть с нюдовыми оттенками декоративных средств на лице.

Однако после циничного бегства из Украины эпатажный образ Марченко сменился на "горе-паломницу". 51-летняя жена кума диктатора Владимира Путина предстает перед камерами в длинных закрытых платьях, почти полностью закрывающих ноги и плечи. Кое-где свои луки предательница дополняет платками.

Исчезли и яркие оттенки в ее макияже. На лице ведущей доминируют коричневые цвета декоративных средств, которые не слишком маскируют вековые морщинки. К тому же больше не заметно и счастливой улыбки у предательницы. На большинстве кадров она появляется с несчастливым выражением лица.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как с годами менялась Оксана Марченко, которую сейчас трудно узнать.

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