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"Паломница" Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после бегства из Украины

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
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'Паломница' Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после бегства из Украины

Жена коллаборанта Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, которая после побега из Украины на долгое время исчезла из информационного пространства, а сейчас решила вернуться к медийной деятельности, создав авторский проект "Паломница", кардинально изменила свой стиль. Раньше предательница представала перед публикой в вульгарных образах, а теперь не показывается даже с открытыми плечами.

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Будучи ведущей украинских телевизионных шоу, среди которых "Україна меє талант" и "X-Фактор", Марченко запомнилась отечественным зрителям откровенными аутфитами. Она не стеснялась одевать платья с открытым декольте и светить обнаженными ногами.

"Паломница" Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после бегства из Украины
"Паломница" Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после бегства из Украины

Кроме того, предательница предпочитала экстравагантный и кричащий макияж. Ее почти никогда нельзя было увидеть с нюдовыми оттенками декоративных средств на лице.

"Паломница" Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после бегства из Украины

Однако после циничного бегства из Украины эпатажный образ Марченко сменился на "горе-паломницу". 51-летняя жена кума диктатора Владимира Путина предстает перед камерами в длинных закрытых платьях, почти полностью закрывающих ноги и плечи. Кое-где свои луки предательница дополняет платками.

"Паломница" Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после бегства из Украины
"Паломница" Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после бегства из Украины

Исчезли и яркие оттенки в ее макияже. На лице ведущей доминируют коричневые цвета декоративных средств, которые не слишком маскируют вековые морщинки. К тому же больше не заметно и счастливой улыбки у предательницы. На большинстве кадров она появляется с несчастливым выражением лица.

"Паломница" Марченко, которая славилась вульгарными образами, кардинально изменила стиль после бегства из Украины

Ранее OBOZ.UA рассказал, как с годами менялась Оксана Марченко, которую сейчас трудно узнать.

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