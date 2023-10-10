MARUV вернулась в Россию и финансово поддерживает войну в Украине: блогер привел доказательства

Известная певица родом из Украины MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая после полномасштабного вторжения заняла предательскую молчаливую позицию, возвращается на российскую сцену. По крайней мере, об этом свидетельствует ряд факторов, которые заметил блогер Богдан Беспалов. Выяснилось, что уроженка Павлограда Днепропетровской области выпустила русскоязычный трек в рамках своего сайт-проекта "Шлакоблочина" и активно пиарит его на российских платформах.

Так что очевидно, на какую аудиторию работает предательница и кого она поддерживает. Подробностями своего расследования Беспалов поделился в новом видео на собственном YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Итак, MARUV выпускает русскоязычный трек Big Mama Boss в образе своего, как говорит она сама, альтер-эго. Она активно рекламирует его во всех социальных сетях, в частности на российской платформе "Вконтакте", заблокированной на территории Украины.

Видео дня

"То есть команда MARUV вкладывает средства в рекламу на российской платформе. Мы понимаем, что налоги идут в страну-агрессорку, а затем из этих налогов высчитываются средства и летят ракеты на Украину. То есть можно абсолютно официально сказать, что певица MARUV сейчас таким образом поддерживает деньгами российский террор против своей же родины", – заметил Беспалов.

Официальная страница сообщества MARUV с синей галочкой в "ВКонтакте" также занялась активным пиаром запроданки. В частности, 2 октября этого года там опубликовали новость о предстоящем "горячем релизе".

Где именно сейчас находится артистка, которая рожала в Киеве своего первенца, неизвестно. Из разных источников поступала информация, что это может быть Великобритания, Турция или ОАЭ. Впрочем, все очевиднее становится, что MARUV либо вернулась, либо планирует возвращаться в Россию. Сейчас она подогревает интерес российской публики к своему творчеству, чтобы убедиться, что там она до сих пор востребована и может рассчитывать на заработок кровавых рублей.

"Возможно, совсем скоро увидим артистку на одной из российских музыкальных премий... Аня Корсун наконец выбрала свою позицию, выбрала свой вектор развития как российской певицы украинского происхождения. MARUV возвращается на российскую сцену. Именно поэтому появились релизы на русском, активная реклама в "Вконтакте", – резюмировал Беспалов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее блогер и активист Сергей Стерненко в шутку поинтересовался у MARUV, не подкинет ли она денег на дроны для украинских защитников. Ранее он уже шутил так над Ани Лорак, которую едва не прогнали из России за вымышленную "поддержку" украинской армии. Теперь Стерненко решил провернуть подобную историю с другой предательницей. Все подробности – в нашем материале.

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