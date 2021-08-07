'Смеется и шутит': певица МакSим полностью пришла в сознание после комы

Состояние здоровья 38-летней российской певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая была госпитализирована в середине июня с пневмонией и находилась в коме, с каждым днем все улучшается. Сейчас официальные представители артистки заявили, что она полностью пришла в себя, ее память в норме, а все функции организма в порядке.

Также отмечается, что певица активно общается со всем медицинским, шутит и даже смеется. Об этом сообщается на ее официальной странице во "ВКонтакте".

"Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", – написали в соцсети.

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К слову, 3 августа менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила, что артистку вывели из медикаментозной комы и сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напомним, что ранее исполнительница МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram артистка сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Вскоре МакSим попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Также у МакSим обнаружили сепсис – врачи диагностировали в легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что после того, как МакSим пришла в сознание, она пообщалась с мамой и дочерьми. Тогда представители отметили, что артистка поговорила со своей семьей по видеосвязи, а также с Маргаритой, своим директором, которая сама недавно переболела коронавирусом.