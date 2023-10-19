Сколько лет сыновьям Бритни Спирс, где они сейчас и как обнаженные фото певицы повлияли на их отношения

Всемирно известная американская певица Бритни Спирс всегда мечтала иметь крепкую и счастливую семью. В своих мемуарах "Женщина во мне", которые выйдут в свет 24 октября, поп-икона описала, как сильно любит двух своих сыновей – Шона Престона и Джейдена Джеймса. Правда, парни не так близки со звездной мамой, как в детстве. Они проживают со своим отцом Кевином Федерлайном в Майами, а вот их отношения со Спирс можно охарактеризовать как "неоднозначные".

Нередко в прессе появлялись скандальные подробности о взаимоотношениях звезды с сыновьями. Масла в огонь подливал и Федерлайн, который, в частности, в июне прошлого года сделал заявление, что ребята якобы не желают общаться с матерью из-за ее провокационного контента в соцсетях, а также "наркотической зависимости". OBOZ.UA решил рассказать, сколько сейчас лет наследникам культовой певицы и чем они занимаются.

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Шону и Джейдену сейчас 18 и 17 лет соответственно. Звездная мама очень редко делится фотографиями своих сыновей. Объясняет, что те сейчас в таком возрасте, когда "до сих пор продолжается поиск идентичности", поэтому она не хочет привлекать к ним лишнее внимание.

В начале этого года Спирс все же показала редкий снимок с заметно подросшими детьми, подписав его: "Мне очень повезло, потому что мои двое детей такие джентльмены и такие добрые, что я, пожалуй, сделала что-то правильно".

Шон и Джейден проводят большую часть времени со своим отцом после того, как в сентябре 2019 года их мама получила 30% прав на посещение без присмотра.

6 октября 2021 года друг семьи Эдди Моралес опубликовал фото с мальчиками, назвав их своими "племянниками". Поклонники не могли поверить, насколько взрослыми они выглядят.

В июне прошлого года заинтересованность фанатов и прессы к отношениям Бритни с сыновьями возросла. В частности из-за того, что мальчики не появились на свадьбе матери с фитнес-тренером Сэмом Асгари, который младше ее на 12 лет.

В конфликт вмешался Кевин Федерлайн, заявивший, что сыновья якобы умышленно избегают встреч с певицей, потому что осуждают ее за контент в Instagram. Речь тогда шла о странных обнаженных фотографиях Спирс, на которых она прикрывала свои интимные места смайликами.

Бывший муж Спирс тогда комментировал: "Я пытаюсь объяснить сыновьям: "Послушайте, возможно, это просто еще один способ, каким она пытается выразить себя". Но это не отменяет того факта, что она делает с ними. Это трудно. Я не могу представить себе, как это быть подростком, который должен ходить в среднюю школу, когда его мама делает такое".

Тогда Бритни очень эмоционально отреагировала на обвинения и заявила, что экс намеренно воспитывает их общих детей в атмосфере ненависти к ней. Она заверила, что подобное отношение к себе испытывала еще задолго, как в ее соцсетях начали появляться "голые" фото. В ответ Федерлайн обнародовал архивные видео, где артистка повышает голос на детей и в криках заставляет их уважать мать.

"Вам всем лучше начать меня уважать, понятно? Вы все должны начать относиться ко мне как к достойной женщине. Я – женщина, понятно? Будь добр со мной. Ты понимаешь?" – эмоционально требовала на записи певица.

Сами же Шон и Джейден на фоне скандала сделали заявление, что не ненавидят мать, а на свадьбу не пришли, потому что звезда не пригласила других родственников. Вероятно, парни хотели, чтобы мать позвала на праздник своего отца, однако Спирс этого так и не сделала.

А младший сын даже выразил надежду, что скоро его отношения с мамой станут такими же теплыми, как прежде. Он обратился к Спирс: "Я очень люблю тебя. Я надеюсь на лучшее для тебя. Возможно, как-то мы сможем вот так сесть и снова поговорить".

В июне этого года разразился новый скандал. Кевин Федерлайн заявил, что поп-икона якобы подсела на тяжелые наркотики. Он выразил свою обеспокоенность о том, что экс-возлюбленная рискует повторить судьбу своей знаменитой коллеги Эми Уайнхаус, которая умерла от передозировки в 27-летнем возрасте. Более того, по словам Федерлайна, за состояние Спирс переживают и ее дети, которые якобы также уверены в наркозависимости матери. Он сказал, что сыновья своими глазами видели, как певица покупала метамфетамин, а потому и не хотят с ней общаться. Спирс возмутилась такими заявлениями и заверила, что все это – наглая ложь.

Сейчас сообщается, что лед между скандальной звездной мамой и ее сыновьями понемногу тает. Парни медленно, но все же шагают на встречу певице, а та делает все возможное, чтобы наконец быть ближе с детьми.

Отметим, Бритни стала мамой в возрасте 24 лет, родив Шона 14 сентября 2005 года и Джейдена через год, 12 сентября 2006-го. Уже через два месяца после родов она попросила у мужа развод. После женитьбы на фитнес-тренере Сэме Асгаре певица готовилась к третьему материнству, однако у нее произошел выкидыш.

На днях выяснилось, что Бритни Спирс могла стать матерью в 19 лет. Она забеременела от своего коллеги Джастина Тимберлейка, с которым встречалась в 1999-2002 годах. Певец не обрадовался известию о вероятном пополнении, ведь считал себя и Спирс еще слишком молодыми для создания семьи, именно поэтому исполнительница сделала аборт.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бритни Спирс испугала фанов видео, на котором она танцует с ножами. В клипе знаменитость в розово-белом бикини кружит и танцует, используя в качестве реквизита два больших острых предмета.

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