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Бритни Спирс в бикини устроила откровенные танцы с огромными ножами и испугала собак. Видео

Карина Вишнякова
Приколы
1 минута
2,0 т.
Бритни Спирс в бикини устроила откровенные танцы с огромными ножами и испугала собак. Видео

Вечером 25 сентября американская певица и поп-икона Бритни Спирс поделилась видео, на котором она танцует с ножами. В клипе знаменитость в розово-белом бикини кружит и танцует, используя за реквизит два больших острых предмета.

Об этом стало известно со страницы Instagram знаменитости. На профиль Бритни Спирс подписано около 42,1 миллиона человек.

Бритни Спирс в бикини устроила откровенные танцы с огромными ножами и испугала собак. Видео

На видео певица танцует посреди фойе своего дома в Калифорнии, крутя двумя кухонными ножами в руках (чтобы увидеть, доскролльте до конца страницы). Бритни обнажила подтянутый пресс в белых трусах и продемонстрировала декольте в оранжевом топе в белый горошек с глубоким вырезом. На ее фоне можно увидеть собак певицы, которые не понимают, что происходит.

Видео дня

Спирс заверила поклонников в подписи: "Сегодня я начала играть на кухне с ножами!!! Не волнуйтесь, это НЕ настоящие ножи!!! Скоро Хэллоуин". Это не первый раз, когда Бритни записывает подобные видео, однако певица все равно сбивает с толку фанатов своими танцами.

Ранее OBOZREVATEL писал о разводе Бритни Спирс и деликатных подробностях "измены", которые подтвердил мужчина певицы.

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