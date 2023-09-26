Бритни Спирс в бикини устроила откровенные танцы с огромными ножами и испугала собак. Видео

Вечером 25 сентября американская певица и поп-икона Бритни Спирс поделилась видео, на котором она танцует с ножами. В клипе знаменитость в розово-белом бикини кружит и танцует, используя за реквизит два больших острых предмета.

Об этом стало известно со страницы Instagram знаменитости. На профиль Бритни Спирс подписано около 42,1 миллиона человек.

На видео певица танцует посреди фойе своего дома в Калифорнии, крутя двумя кухонными ножами в руках (чтобы увидеть, доскролльте до конца страницы). Бритни обнажила подтянутый пресс в белых трусах и продемонстрировала декольте в оранжевом топе в белый горошек с глубоким вырезом. На ее фоне можно увидеть собак певицы, которые не понимают, что происходит.

Видео дня

Спирс заверила поклонников в подписи: "Сегодня я начала играть на кухне с ножами!!! Не волнуйтесь, это НЕ настоящие ножи!!! Скоро Хэллоуин". Это не первый раз, когда Бритни записывает подобные видео, однако певица все равно сбивает с толку фанатов своими танцами.

Ранее OBOZREVATEL писал о разводе Бритни Спирс и деликатных подробностях "измены", которые подтвердил мужчина певицы.

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