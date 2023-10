Бритни Спирс впервые призналась, что сделала аборт в отношениях с Джастином Тимберлейком: певец был против ребенка

Всемирно известная американская певица Бритни Спирс в 1999-2002 годах встречалась со своим коллегой Джастином Тимберлейком. Как выяснилось, исполнительница хитов Baby One More Time, Oops... I Did It Again, Toxic и других в 19 лет забеременела от своего звездного избранника, но в конце концов была вынуждена сделать аборт.

Инициатором того, чтобы не оставлять ребенка, оказался Тимберлейк. Он не обрадовался известию о вероятном пополнении, ведь считал себя и Спирс еще слишком молодым для создания семьи. Об этом поп-икона нулевых впервые рассказала в своих мемуарах "Женщина во мне", которые выйдут 24 октября, а соответствующие фрагменты из книги эксклюзивно обнародовали в журнале People.

Так, звезда вспомнила, что на тот момент 20-летний Тимберлейк был "не в восторге" от ее беременности.

"Он сказал, что мы не готовы к тому, чтобы в нашей жизни появился ребенок", – процитировали Бритни в материале.

По словам певицы, она не знала, была ли эта процедура правильным решением, и что она не сделала бы аборт, если бы выбор "остался только за ней". Впрочем, Тимберлейк, как написала Спирс, был "полностью уверен, что не хочет становиться отцом".

Тем не менее, артистка призналась, что тогда она восприняла аборт абсолютно нормально и не обижалась на любимого за то, что он подбил ее на это решение.

"Для меня это не было трагедией. Я очень любила Джастина. Я всегда ожидала, что однажды у нас будет семья вместе. Просто это все произошло гораздо раньше, чем мы ожидали", – вспомнила 41-летняя звезда.

После этого Бритни дважды стала мамой, но уже от другого мужчины. В браке с Кевином Федерлайном она родила сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса, которым сейчас 18 и 17 лет соответственно.

Тимберлейк же после расставания со Спирс выпустил трек Cry Me A River, принесший ему мировую славу. Композицию он посвятил экс-возлюбленной, рассказав, что она бросила его ради другого. Певица не ожидала от бывшего такого удара, обвинив его в очернении ее имени. Тимберлейку понадобилось еще 20 лет, чтобы найти в себе силы публично извиниться перед коллегой и бывшей возлюбленной.

