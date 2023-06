Экс-муж и дети Бритни Спирс боятся, что та скоро умрет из-за употребления тяжелых наркотиков: певица ответила

Бывший муж знаменитой американской певицы Бритни Спирс и отец ее двоих сыновей Кевин Федерлайн заявил, что звезда якобы подсела на тяжелые наркотики. Он высказал свое беспокойство о том, что поп-дива рискует повторить судьбу своей знаменитой коллеги Эми Уайнхаус, которая скончалась от передозировки в 27-летнем возрасте.

Видео дня

Более того, по словам Федерлайна, за состояние Спирс переживают и ее дети, которые якобы также уверены в наркозависимости матери. Их слова процитировали журналисты Daily Mail.

Родственники предполагают, что исполнительница хитов Baby One More Time, Oops!…I Did It Again, Toxic и других подсела на метамфетамин, который вызывает сильную зависимость, после того, как избавилась от 13-летней "рабской" опеки своего отца. Такого же мнение придерживается и сам Джейми Спирс.

"Я боюсь, что она принимает метамфетамин – я молился, чтобы кто-то обнародовал это и чтобы она очнулась. Это ужасно. Она мать моих мальчиков", – высказался бывший муж артистки.

Кроме того, Федерлайн утверждает, что сыновья отказываются общаться со звездной матерью именно по этой причине – они якобы собственными глазами видели, как Бритни доставляли наркотики.

"Каждый раз, когда звонит телефон, я боюсь, что будут ужасные новости. Я не хочу, чтобы мальчики однажды утром проснулись и увидели, что их мать получила передозировку", – добавил Федерлайн.

Тем временем заявления экса долетели и до самой Спирс, на что она ответила у себя в соцсетях. Больше всего звезду задели слова о сыновьях, которые якобы также обвиняют мать в зависимости. Она заверила, что это чистая ложь. Впрочем, ряд иностранных СМИ встал на сторону певицы, предположив, что Федерлайн специально оскверняет имя бывшей жены. А вот сама артистка не снимает подозрений и с журналистов, которые якобы могли перекрутить слова ее экс-мужа и детей.

"Мне грустно, потому что я так старалась сделать все для вас, но этого никогда не было достаточно. Так что вы, ребята, идете, и за моей спиной говорите обо мне… Это разбивает мне сердце, а новости такие отвратительные… я всегда чувствовала, что новости буллят меня. Это грустно, потому что все сидят сложа руки, как будто это нормально – сочинять такую ложь. Почему мне говорят, что я должна сидеть сложа руки и просто быть выше этого? Когда они все ведут себя так низко? Надеюсь, это просто новости разжигают вражду, и ни Кевин, ни Престон не говорили ничего из этого. В любом случае, я буду в порядке", – поделилась с поклонниками своими мыслями знаменитость.

Напомним, осенью 2021 года Бритни Спирс вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари, от которого даже была беременна в 2022 году, однако у певицы случился выкидыш.

Ранее OBOZREVATEL писал, что поклонники Бритни Спирс забили тревогу из-за подозрительного видео, которое она опубликовала в своем Instagram. Просмотрев ролик по кадрам, они заметили, что со звезды словно падает маска, поэтому возникла теория о том, что с певицей случилась трагедия, а ее соцсети ведет другой человек. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!