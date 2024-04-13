Муж самой известной российской 'инфоцыганки' пошел воевать против украинцев, чтобы спасти бизнес

Муж самой известной российской "инфоцыганки" Елены Блиновской, которая до задержания силовиками была ведущей, блогером и автором марафонов, пошел воевать против украинцев. Бизнесмен Алексей Блиновский, как предполагают, таким образом пытается спасти свой бизнес.

Об этом заявили российские СМИ со ссылкой на собственные источники. Бизнес-империя Блиновского почти разрушена после того, как супругов обвинили в неуплате налогов, а блогера задержали весной 2023 года.

"В общей сложности Блиновский владел 12 компаниями, однако из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами он испытывает серьезные финансовые трудности. Поэтому и было принято решение пойти на "СВО", чтобы реабилитироваться и попытаться освободить жену из СИЗО", – рассказал пропагандистам инсайдер.

Самого Блиновского уже давно не видели. Медийную жизнь он перестал вести после задержания жены. У супругов есть 4 детей, поэтому неоднократно в суде они просили освободить мать.

Как пишут россияне, этот безнравственный шаг может помочь Елене Блиновский. Только в прошлом месяце российский вождь Путин "помиловал" 52 женщины, которых задержали.

Среди них были матери несовершеннолетних детей, беременные и жены оккупантов. Очевидно, супруги думают, что причастность Алексея Блиновского к военным преступлениям поможет им вымолить прощение у Кремля.

К слову, свою позицию относительно геноцида украинцев блогер высказала еще до задержания. В блоге, который насчитывает более 5 млн подписчиков, она благодарила российских военных и заявляла, что женщины в России "нуждаются в их защите и силе".

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