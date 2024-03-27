Скандальных блогеров Гонковского и Пренткович заметили в Португалии

Скандальный блогер-предприниматель Андрей Гонковский, который уехал за границу как "волонтер" и улетел отдыхать на Мальдивы, и его избранница блогер-миллионница Таня Пренткович сейчас якобы находятся в Португалии. По крайней мере именно такая информация распространилась в сети от проверенного источника.

Инсайдер раскрыл, что блогеры, на днях объявившие о намерениях переехать, предположительно, за границу, оказались в Португалии "на несколько недель проездом". Эксклюзивную информацию от источника распространил звездный обозреватель Богдан Беспалов в своем Telegram-канале.

"Пренткович и Гонковский сейчас в Португалии. Переживают несправедливый хейт от украинцев на солнечном берегу... Устали от войны, от хейта и скоро так будет сыпаться большинство, кто за эти два года надевал маску патриотов и эмпатов", – написал в своем блоге Беспалов, ссылаясь на инсайдера.

Отметим, недавно в СМИ оказалась информация, что горе-волонтер Гонковский после Мальдив не возвращался в Украину. То есть все это время он находился за границей.

Источники в пограничной службе раскрыли, что Гонковский последний раз пересек украинско-польскую границу 8 января 2024 года в 10:17 в пункте Краковец на автомобиле BMW. После этого в Украину он якобы не возвращался. Его гражданская жена Таня Пренткович заверила, что не собирается комментировать ситуацию, ведь в ее адрес постоянно сыплются угрозы. Впрочем, блогер заметила, что сейчас она с любимым и детьми находится не в родном Тернополе.

Напомним, в январе этого года бизнесмен выехал в Польшу на благотворительное мероприятие, получив разрешение в качестве волонтера, но оказался с любимой и детьми на Мальдивах. Возмущенная этой ситуацией украинка и SMM-стратег Валерия решила написать Пренткович, чтобы услышать хоть какие-то мысли инфлюэнсерши о скандале. По мнению блогерши, у которой более 1,1 млн фолловеров, ей с любимым "можно" выезжать на отдых на Мальдивы, ведь они "делают много хорошего".

Тем временем в Центре противодействия дезинформации отреагировали на скандал вокруг Татьяны Пренткович и Андрея Гонковского. Там решительно осудили нарратив о том, что украинцам, помогающим военным и гражданским, "можно" отдыхать за границей. Подробности – по ссылке.

Впоследствии Гонковский впервые прокомментировал свой скандальный курорт. Он заверил, что оказался на Мальдивах "случайно" из-за того, что его лекции в Польше перенесли на другие даты. Поэтому, будучи уже за границей, бизнесмен подумал, а почему бы не приобщиться к любимой с детьми.

Как писал OBOZ.UA, пользователи сети узнали, что спонтанно поехать на Мальдивы очень сложно. На популярный лакшери-курорт нет прямых рейсов, а перелет из Варшавы в Мале стоит не менее 40 тысяч гривен. Детальнее – читайте в нашем материале.

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