Скандальному писателю дали добро на книгу о Меган Маркл: она будет ее бояться

Скандальный британский журналист и писатель Том Бауэр напишет неофициальную биографию Меган Маркл, где раскроет все ее тайны. Он проведет 12 месяцев кропотливого исследования, в котором соберет комментарии друзей и врагов герцогини.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, заказчиком книги выступило американское издательство Simon & Schuster. Представители уже выплатили Бауэру огромный шестизначный аванс за будущую книгу.

Бауэр также возьмет интервью у членов семьи Меган, включая отца Томаса. Кроме того, он поговорит с бывшими сотрудниками королевского дворца, чтобы собрать информацию о том, как Маркл с ними обращалась.

"Это та книга, которую Меган будет бояться", – заявил источник.

Бауэр известен своими скандальными биографиями выдающихся личностей, включая Бориса Джонсона, принца Чарльза и Роберта Максвелла. Интересно, что писатель уже получил предупреждение о том, что его методы слежки, которые он использовал для написания предыдущих своих книг, с Маркл не пройдут. Герцогиня не хочет давать какие-то объяснения и комментарии для этой книги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".