Скандальному писателю дали добро на книгу о Меган Маркл: она будет ее бояться
Скандальный британский журналист и писатель Том Бауэр напишет неофициальную биографию Меган Маркл, где раскроет все ее тайны. Он проведет 12 месяцев кропотливого исследования, в котором соберет комментарии друзей и врагов герцогини.
Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, заказчиком книги выступило американское издательство Simon & Schuster. Представители уже выплатили Бауэру огромный шестизначный аванс за будущую книгу.
Бауэр также возьмет интервью у членов семьи Меган, включая отца Томаса. Кроме того, он поговорит с бывшими сотрудниками королевского дворца, чтобы собрать информацию о том, как Маркл с ними обращалась.
"Это та книга, которую Меган будет бояться", – заявил источник.
Бауэр известен своими скандальными биографиями выдающихся личностей, включая Бориса Джонсона, принца Чарльза и Роберта Максвелла. Интересно, что писатель уже получил предупреждение о том, что его методы слежки, которые он использовал для написания предыдущих своих книг, с Маркл не пройдут. Герцогиня не хочет давать какие-то объяснения и комментарии для этой книги.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".
В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.