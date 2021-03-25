Скандальному письменнику дали добро на книгу про Меган Маркл: вона буде її боятися

Скандальний британський журналіст і письменник Том Бауер напише біографію Меган Маркл, де розкриє всі її таємниці. Він проведе 12 місяців копіткого дослідження, в якому збере коментарі друзів і ворогів герцогині.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, замовником книги виступило американське видавництво Simon & Schuster. Представники уже виплатили Бауеру величезний шестизначний аванс за майбутню книгу.

Бауер також візьме інтерв'ю у членів сім'ї Меган, включаючи батька Томаса. Крім того, він поговорить з колишніми співробітниками королівського палацу, щоб зібрати інформацію про те, як Маркл з ними поводилася.

"Це та книга, яку Меган буде боятися", – заявило джерело.

Бауер відомий своїми скандальними біографіями видатних особистостей, включаючи Бориса Джонсона, принца Чарльза і Роберта Максвелла. Цікаво, що письменник уже отримав попередження про те, що його методи стеження, які він використовував для написання попередніх своїх книг, з Маркл не пройдуть. Герцогиня не хоче давати якісь пояснення і коментарі для цієї книги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Потім Маркл шокували заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом і планували порушити протокол".