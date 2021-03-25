Скандальному письменнику дали добро на книгу про Меган Маркл: вона буде її боятися

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Скандальний письменник напише біографію Меган Маркл

Скандальний британський журналіст і письменник Том Бауер напише біографію Меган Маркл, де розкриє всі її таємниці. Він проведе 12 місяців копіткого дослідження, в якому збере коментарі друзів і ворогів герцогині.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, замовником книги виступило американське видавництво Simon & Schuster. Представники уже виплатили Бауеру величезний шестизначний аванс за майбутню книгу.

Бауер також візьме інтерв'ю у членів сім'ї Меган, включаючи батька Томаса. Крім того, він поговорить з колишніми співробітниками королівського палацу, щоб зібрати інформацію про те, як Маркл з ними поводилася.

"Це та книга, яку Меган буде боятися", – заявило джерело.

Скандальний письменник напише біографію Меган Маркл

Бауер відомий своїми скандальними біографіями видатних особистостей, включаючи Бориса Джонсона, принца Чарльза і Роберта Максвелла. Цікаво, що письменник уже отримав попередження про те, що його методи стеження, які він використовував для написання попередніх своїх книг, з Маркл не пройдуть. Герцогиня не хоче давати якісь пояснення і коментарі для цієї книги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

  • Потім Маркл шокували заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом і планували порушити протокол".

  • У британській королівській сім'ї заявили, що вони стурбовані расовими питанням та переживають через труднощі, які довелося перенести подружжю. Крім того, у Букінгемському палаці додали, що Гаррі, Меган та Арчі "завжди будуть любими членами сім'ї".

  • Батько Меган Маркл Томас також висловився з приводу інтерв'ю, яке його донька разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі дала американській телеведучій Опрі Вінфрі. Він заступився за королівську сім'ю, заперечуючи будь-які прояви расизму.

  • Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз відмовився коментувати скандальне інтерв'ю сина принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

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