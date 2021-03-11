Скандальное интервью Меган и Гарри разделило мир на два лагеря: кто за и против

Скандальное интервью, которое британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри, обсуждают теперь во всем мире.

Так, герцоги Сассекские рассказали в нем о жизни во дворце, психологическом давлении и расизме со стороны королевской семьи. Отметим, что главы государств и знаменитости по-разному оценивают откровения супругов. OBOZREVATEL собрал главную реакцию на интервью Гарри и Меган.

Племянница вице-президента США Камалы Харрис, Мина Харрис публично поддержала Меган и Гарри, написав пост в своем Twitter-аккаунте.

"Я стою горой за вас!" – заявила она.

В поддержку Маркл выступила и американская теннисистка Серена Уильямс. Звезда заявила, что на своем опыте прочувствовала, что такое сексизм и расизм. Поэтому она поблагодарила Меган за ее откровения.

"Меган Маркл является моей подругой по духу. Она каждый день учит меня благородству. Ее слова описывают боль и жестокость, с которыми она столкнулась. Я по себе знаю о сексизме и расизме, с помощью которых институты медиа отрицательно изображают женщин и темнокожих людей. Мы обязаны выступать против вредоносных, необоснованных слухов", – написала Уильямс в Instagram.

Американская певица Бейонсе опубликовала пост на личной странице в Twitter, в котором поблагодарила герцогиню Сассекскую за мужество и лидерство. Она также поделилась фото с Маркл, сделанным во время премьеры фильма "Король Лев" в Лондоне.

"Спасибо тебе, Меган, за твои мужество и лидерство. Ты даешь нам всем силы и вдохновение", – написала певица.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что интервью Меган и Гарри было "душераздирающим". Она также возмутилась тем, что в королевской семье в свое время не поддержали Маркл, "которая просто пыталась жить своей жизнью", передает Washingtonpost.

Эксперт по королевской семье Пенни Джунор заявил, что увиденное – атака на весь институт королевской семьи.

"Я не знаю, зачем они это сделали. Это семья Гарри, его плоть и кровь, а он кинул в родительский дом гранату", – сказал он, передает Mirror.

Известный британский телеведущий Пирс Морган также негативно отреагировал на интервью Меган Маркл и принца Гарри в своем Twitter-аккаунте.

"Тошнотворное двухчасовое выступление Меган и Гарри были позорной и циничной пропагандой, направленной на то, чтобы нанести ущерб королеве, пока ее муж лежит в больнице, и разрушить монархию", – написал он.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон был краток: "Когда дело доходит до королевской семьи, премьер-министры не должны ничего говорить", передает SkyNews.

К слову, отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.

Напомним:

в интервью Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Как сообщал OBOZREVATEL: