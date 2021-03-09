Стало известно о состоянии 99-летнего принца Филиппа после интервью Маркл и Гарри

Супруг Елизаветы II 99-летний принц Филипп продолжает находиться в частной больнице короля Эдуарда VII в Лондоне. Он был переведен туда 5 марта после успешной операции на сердце в госпитале Святого Варфоломея.

Так, в ближайшее время врачи не планируют выписывать герцога Эдинбургского, поскольку королевская семья переживает за его состояние после выхода в свет громкого интервью Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что несмотря ни на что, Меган Маркл позвонила Елизавете II, когда узнала, что принц Филипп попал в больницу. В тот день она проснулась раньше мужа и была обеспокоенна новостью, поэтому решила узнать, все ли в порядке.

Напомним, что принца Филиппа госпитализировали 16 февраля в частную больницу короля Эдуарда VII из-за плохого самочувствия. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом.

1 марта 99-летнего герцога Эдинбургского перевели в больницу святого Варфоломея, где ему назначили несколько диагностических процедур и сделали операцию.

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