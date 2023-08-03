Скандальная экс-пресс-офицер ГНСУ Плантовская увеличила грудь и рассказала о 'самом тяжелом'. Фото и видео

Бывший пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, переехавшая за границу из-за скандалов, похвасталась "первой и последней" пластической операцией. Во время полномасштабной войны в родной стране бывшая военнослужащая решила увеличить грудь.

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Иванна Плантовская сделала маммопластику в Турции и показала фото из больницы, посетовав, что ей было очень тяжело. Соответствующие фото появились в ее соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Экс-пресс-офицер ГНСУ пожаловалась, что ее обвиняли в злоупотреблении пластическими операциями, поэтому она решила "раскрыть все карты".

"Труднее всего было скрыть все планы от подруг. Моя первая и последняя в жизни операция. Вчера я сделала маммопластику", – похвасталась Плантовская перед живущими в стране охваченной войной подписчиками.

Под нож хирурга она легла в Турции и пообещала позже его прорекламировать. Украинка посетовала, что ей тяжело держать телефон после операции, но пообещала позже рассказать о своем опыте.

Плантовская впервые оскандалилась в январе 2023 года, когда в сети заметили фото ее роскошного отдыха в Париже в новогоднюю ночь. Уже тогда она кичилась, пока украинцы сидели дома без электроэнергии из-за массированных обстрелов.

Впоследствии Плантовскую перевели в Житомир на должность, не связанную с коммуникацией. Но госслужащая продолжила публиковать "гламурные" фото, а в комментариях даже попыталась ответить на критику. Кроме того, украинка пожаловалась на хейт и посоветовала соотечественникам не "разжигать рознь внутри страны". Вскоре девушка была уволена с военной службы.

Как писал OBOZREVATEL, бывший пресс-офицер засветила полуобнаженные фото и пообщалась в комментариях с россиянами. В диалоге она упомянула о "русских мразях".

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