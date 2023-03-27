Блогерша Алхим радостно заявила, что продолжает слушать российскую музыку и спонсировать армию врага: в сети отреагировали

Популярная украинская блогерша Анна Алхимова, более известная как просто Алхим, честно призналась, что продолжает слушать российскую музыку на стриминговых платформах. Причем сказала звезда Instagram об это так весело, будто гордится своими действиями. Впрочем, Алхим, как заверила она сама, действительно искренне не понимает, как ее прослушивания "помогают" оккупантам.

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Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Это блогерше попытались донести сознательные украинцы, которые не понимают, как некоторые соотечественники со спокойной душой могут потреблять контент из РФ, когда эта страна ежедневно пытается нас уничтожить. Свое признание, которое вызвало волну негодования в сети, Алхим озвучила в интервью Александру Волошину для его YouTube-каналу.

Стоит обозначить, что ракеты и прочее оружие, которое Россия применяет для оккупации украинских территорий, убийства мирного населения и разрушения гражданской и критической инфраструктуры, покупаются за налоги россиян, в том числе и российских исполнителей. А получают эти исполнители прибыль, в частности, от прослушиваний своих песен на разнообразных стриминговых платформах. Получается, что украинцы, которые слушают российскую музыку, спонсируют армию врага.

Анна Алхим, очевидно, об этом не знала, поэтому в интервью гордо и с улыбкой выдала: "Я слушаю российские песни в машине".

"Ты хоть не на стриминговых площадках слушаешь?" – перебил ее интервьюер.

"Я не знаю, что такое стриминговые площадки... Я слушаю на Apple Music, конечно", – ответила знаменитость.

"Ты же понимаешь, что таким образом им бабки отправляешь?" – уточнил Волошин.

"Да!" – засмеялась Алхим. После этого быстро оправдалась: "Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать эту музыку?".

Интервьюер попытался объяснить схему, акцентировав на том, что донаты Анны на ВСУ теряют свой смысл, если она через прослушивание музыки пополняет казну России.

Фрагмент с этим заявлением инфлюэнсерши распространили в сети. Под ним разгорелась целая дискуссия, поскольку нашлись интернет-пользователи, которые стали защищать Анну и ее "честность". Они попытались доказать, что российскую музыку якобы слушают все, однако многие это скрывают, чтобы "быть хорошими".

Впрочем, часть осознанных украинцев, которые не могут потреблять российский продукт не только с точки зрения "спонсорства оккупантов", но и с точки зрения морали, писали под видео: "Воюем, умираем, плачем. А тут бабки отправляю и ниче не понимаю. Нет слов", "А люди до сих пор ее смотрят...", "70% популярной музыки со всего мира – англоязычная. Люди во время войны: я слушаю музыку агрессора в машине", "Главное, что при этом сидит с гербом на кофте и разговаривает на государственном", "Как жаль всех, кто погиб".

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Оля Цибульская разозлилась из-за музыкальных топ-чартов Украины, которые демонстрируют, что больше всего слушают украинцы в том или ином отрезке времени. Так, в лидерах – скандальная российская исполнительница INSTASAMKA . Цибульская не понимает, как соотечественники могут и дальше спокойно воспринимать артистов из страны-агрессора, когда на их головы чуть ли не ежедневно летят вражеские ракеты.

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