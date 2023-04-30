Скандал не утихает: представители Русланы заверили, что певицу не звали выступать в финале Евровидения-2023

На днях в сети разгорелся скандал вокруг участия певицы Русланы в программе Евровидения-2023, которое в этом году хоть и проходит в Великобритании, но совместно с прошлогодней страной-победительницей, то есть Украиной. Ранее Лыжичко пожаловалась, что ее не пригласили выступить в финале шоу, хотя она первая из украинских исполнителей, кто стал триумфатором конкурса. Вскоре креативный продюсер Герман Ненов заверил, что артистка все же появится в финале "с особой миссией", вот только представители певицы, как оказалось, об этом ничего не знают.

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За две недели до финала выяснилось, что Руслана ничего не знает о своей "особой миссии" на Евровидении-2023. Соответствующий комментарий дали в команде певицы изданию NV.

По словам Ненова, Руслана 13 мая, в день финала, будет выступать из Киева. Вот только представители артистки говорят, что та в этих числах еще не вернется в Украину и будет оставаться в Ливерпуле.

"Представитель команды Русланы не смог подтвердить информацию о том, что певица появится на сцене в финале Евровидения-2023 или будет иметь перформанс, или петь вживую. За деталями, ссылаясь на условия о неразглашении информации, попросил обратиться к организаторам. Менеджер Русланы Яна Прядко рассказала, что в период проведения конкурса артистка будет находиться в Великобритании и ни к какому выступлению из Киева она не готовится", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, кто из звездных украинцев выступит в финале Евровидения-2023. На сцене появятся Тина Кароль, Верка Сердючка и другие артисты прошлогодних шоу. В этом списке, как и в списке звезд, которые будут открывать конкурс, нет победительницы 2004 года – Русланы. Тогда она завоевала победу благодаря своему зажигательному хиту "Дикі танці" и привезла для Украины первую в ее истории статуэтку с престижного песенного конкурса. Артистка молчать не стала. Разгорелся скандал.

Ранее OBOZREVATEL писал, что букмекеры сформировали свои прогнозы и определились с фаворитом Евровидения-2023. Этот конкурсант заметно оторвался от других участников. К сожалению, Украина сдает позиции.

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