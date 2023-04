Прогнозы ухудшаются: какое место пророчат Украине на Евровидении-2023 букмекеры

Первый полуфинал Евровидения-2023 состоится уже 9 мая, а 13-го мы узнаем имя победителя в финале. Букмекеры сформировали свои прогнозы и определились с фаворитом, который заметно оторвался от других участников. К сожалению, Украина сдает позиции.

Изначально наша страна была явным лидером. Дуэт TVORCHI, который будет представлять Украину в этом году с мощной англоязычной песней Heart of Steel, сейчас опустились на третью позицию. Однако все дело в коэффициенте, который довольно низкий в сравнении с первым и вторым местом. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с рейтингами аналитиков.

Так, на сайте Smarkets явным лидером является представительница Швеции Loreen, которая уже побеждала на песенном конкурсе в 2012 году с мировым хитом Euphoria. В этом году она планирует повторить свой успех с треком Tattoo. Букмекеры оценивают ее шансы на 55,56%.

Второе место у Финляндии. Представлять эту страну будет певец Käärijä с ритмичным треком Cha Cha Cha. Коэффициент от букмекеров – 17,54%.

И закрывает тройку лидеров, как мы уже успели заметить, дуэт TVORCHI. Украинцы автоматически попадут в финал 13 мая на правах победившей в прошлом году страны. На их победу ставят 8,7%.

Далее список сформировался таким образом:

4. La Zarra – Évidemment (Франция)

5. Blanca Paloma – Eaea (Испания)

6. Alessandra – Queen of Kings (Норвегия)

7. Noa Kirel – Unicorn (Израиль)

8. Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? (Австрия)

9. Marco Mengoni – Due vite (Италия)

10. Mae Muller – I Wrote A Song (Великобритания)

Похожий рейтинг предлагает и сайт Еurovisionworld. Места распределились практически так же, отличаются только лишь на несколько процентов коэффициенты.

