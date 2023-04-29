Руслана таки выступит на Евровидении: СМИ сообщили об особой миссии

Певица Руслана выступит на Евровидении 2023, который в этом году пройдет в Ливерпуле. У певицы, принесшей Украине первую победу на этом песенном конкурсе, будет особая миссия.

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Таким образом, в Евровидении в этом году будут принимать участие все победители. Об этом сообщает издание NV.

По словам креативного продюсера конкурса Германа Ненова, Руслана будет выступать в финале конкурса вживую из столицы, где у нее будет особая миссия.

Следует отметить, что ранее стало известно, что в финале Евровидения-2023 на сцене появятся Тина Кароль, Верка Сердючка и другие артисты прошлогодних шоу. В этом списке, как и в списке открывающих конкурс звезд, не было победительницы 2004 года – Русланы. Тогда она одержала победу благодаря своему зажигательному хиту "Дикие танцы" и привезла для Украины первую в ее истории статуэтку из престижного песенного конкурса.

Руслана не стала молчать по этому поводу. Она сообщила своим подписчикам, что ее не пригласили выступить на шоу. Певица, как рассказала она сама, вовлечена в дополнительные события в рамках Евровидения, но на открытии, в полуфиналах и финале на сцене ее не увидят.

Но представители "Суспільного" заверили, что Руслана в программе конкурса, и она со своей командой знает об этом. Организаторы объявили, что информация о привлечении определенных артистов в шоу конфиденциальна, но при этом сразу выдали, что Руслану хотят пригласить выступить в финале.

Международный конкурс Евровидения-2023 состоится в Ливерпуле от имени Украины 9 и 11 мая (первый и второй полуфиналы) и 13 мая (гранд-финал). 37 стран примут участие в мероприятии. Украину представит группа TVORCHI с песней Heart of Steal. Бенд выступит сразу в гранд-финале под 19-м номером.

Недавно OBOZREVATEL информировал, какое место Украине прочат букмекеры на Евровидении-2023. По прогнозам, группа TVORCHI войдет в тройку лучших, но не будет лидером. Кто может быть победителем шоу – читайте в нашем материале.

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