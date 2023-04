Джамала, Кончита Вурст и другие: кто из звезд выступит на открытии Евровидения-2023 и почему этот список возмутил Руслану

7 мая состоится грандиозное открытие 67-го песенного конкурса Евровидение-2023, который в этом году пройдет в Ливерпуле, Великобритания, в сотрудничестве с прошлогодней страной-победительницей Украиной. Организаторы назвали мировых знаменитостей, которые будут приветствовать еврофанов и участников шоу перед проведением полуфиналов и финала.

"Большое приветствие Евровидения" состоится в Георгиевском зале в Ливерпуле. Перечень артистов представили организаторы конкурса на его официальном сайте.

Ожидается, что на 90-минутном зрелище будет присутствовать больше 30 тысяч зрителей, а звездный состав, который будет их приветствовать в городе-организаторе, выглядит незабываемо.

Так, на сцену выйдет победительница Евровидения-2016, народная артистка Украины Джамала.

Компанию ей составит эпатажная Кончита Вурст – победительница конкурса в 2014 году. Представительница Австрии исполнит свои хиты, порадовав фанов безупречным вокалом и ярким шоу.

Развлекать публику будут и представители самого Ливерпуля – успешные и знаменитые группы из этого города Lightning Seeds, Аtomic Kitten и The Real Thing. На мероприятии также состоится специальное выступление ливерпульских парней Frankie Goes To Hollywood после их огромного успеха в 80-х годах с такими хитами, как Relax и The Power Of Love.

Также подтверждено, что к ведущему Эй Джей Одуду присоединится его коллега, комик Джоэл Домметт.

Добавим, что ранее стало известно, кто из звездных украинцев выступит в финале Евровидения-2023. На сцене появятся Тина Кароль, Верка Сердючка и другие артисты прошлогодних шоу. В этом списке, как и в списке звезд, которые будут открывать конкурс, нет победительницы 2004 года – Русланы. Тогда она завоевала победу благодаря своему зажигательному хиту "Дикі танці" и привезла для Украины первую в ее истории статуэтку с престижного песенного конкурса.

Руслана не стала молчать по этому поводу. В своем Instagram она написала возмутительный пост, в котором сообщила, что ее не пригласили выступить на шоу. Певица, как рассказала она сама, вовлечена в дополнительные события в рамках Евровидения, но на открытии, в полуфиналах и финале на сцене ее не увидят.

"Пока у меня нет никакого предложения или официального приглашения от организаторов – Национальной общественной телерадиокомпании Украины "Общественное Евровидение" и BBC Eurovision... В Ливерпуле я уже подтвердила свое участие в двух сайд-ивентах (дополнительных активностях на площадках, работающих для еврофанов и гостей Ливерпуля). Один из них – коллаборация с Английской Национальной Оперой, о второй я напишу позже. Я живу и творю для Украины. Если мы не будем помнить наших побед, нам будет трудно одерживать победы в будущем. Но мы должны помнить и о наших поражениях, чтобы не дать им повториться снова, для того мы пишем историю, которую мы никогда не позволим переписывать", – высказалась Руслана.

На ее спич уже отреагировали представители "Суспільного". Они заверили, что Руслана есть в программе конкурса, и она со своей командой знает об этом. Впрочем, речь, вероятно, идет о тех самых дополнительных выступлениях на площадках в Ливерпуле. Организаторы объявили, что информация о привлечении определенных артистов в шоу является конфиденциальной, но при этом тут же выдали, что Руслану хотят пригласить выступить в финале.

"Детальная информация привлечения артистов является конфиденциальной до момента официального обнародования организатором. На сегодня мы можем лишь подчеркнуть, что Руслана будет выступать в ряде форматов, которые будут проходить до и во время проведения Евровидения в Ливерпуле, в частности в финале конкурса. Насколько нам известно, ВВС намерены включить Руслану в финал Евровидения-2023", – идется в сообщении "Суспільного".

Напомним, первый и второй полуфиналы состоятся 9 и 111 мая, а финал – 13 мая 2023 года.

Украину в этом году на конкурсе представит дуэт TVORCHI, недавно презентовавший обновленную версию песни, с которой поедут в Ливерпуль. Музыканты прислушались к советам и замечаниям от украинцев, поэтому несколько изменили трек.

TVORCHI поедут в Британию с англоязычной песней Heart of Steel, написанной под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали". Украинцы автоматически попадут в финал 13 мая на правах победившей страны.

