Сеть шокировали фото Камалии в синяках и крови: певица отреагировала

В сети распространили фотографии украинской певицы Камалии, на которых она изображена якобы с изуродованным лицом: в синяках и крови. Фанов всерьез обеспокоили снимки, поэтому артистка решила устроить прямой эфир в соцсетях, чтобы показать, что с ней все хорошо.

Запись эфира была обнародована в Telegram-канале "Сцена.UA". А вот резонансные фото были опубликованы в Telegram-канале "Джокер".

Видно, что снимки были сделаны в разный временной период. На одном из кадров Камалия имеет огромную гематому в зоне глаза. На других двоих она показывает разбитую губу и окровавленную шею. Правдивые это фото или фотошоп – неизвестно.

Сама Камалия не стала ни подтверждать, ни опровергать фейковость фотографий. В прямом эфире она оставила такой комментарий: "Я в шоке. Я не понимаю, что это творится? Так что я вышла в эфир, чтобы показать всем, что я жива, здорова и все со мной хорошо. Детки со мной, все хорошо, ничего не случилось".

Кроме того, поклонники артистки заявили, что видели Камалию на концерте 11 апреля и никаких следов избиения или насилия на ее теле и лице не заметили.

Однако, другая часть фанатов продолжает беспокоиться и предполагать, что звезда может страдать от физического насилия, которое почему-то скрывает. Они обнаружили доказательство, что фотографии Камалии в крови были сделаны не так давно. В частности, интернет-пользователи обратили внимание на маникюр артистки – на фотографиях он такой же, как на последних публикациях в соцсетях знаменитости, а также на записи из прямого эфира за 11 апреля.

Напомним, в апреле прошлого года Камалия шокировала публику признанием – она расстается со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. Впрочем, после этого пара еще не раз появлялась вместе на публике. В частности, они в семейном кругу отметили Пасху, а также посетили вдвоем Каннский кинофестиваль.

Как писал OBOZ.UA, ранее Камалия попала в больницу, о чем рассказала поклонникам в соцсетях. Она показала фото, сделанное у аппарата МРТ, чем серьезно испугала фанатов.

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