Камалия, объявившая о разводе с мужем-миллиардером, неожиданно умилила сеть новым семейным фото

Популярная украинская певица Камалия на днях шокировала поклонников новостью о том, что разводится со своим мужем Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. Впрочем, Пасху, которую украинцы в этом году праздновали 16 апреля, артистка и пакистанский миллиардер провели вместе.

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Камалия поделилась соответствующими снимками на личной странице в Instagram. На теплых семейных фото с парой также позировали их 9-летние дочери-двойняшки.

На кадрах певица с мужем и детьми стоят за праздничным столом, на котором красуются аппетитные куличи и крашенки. Все они улыбаются и нежно приобнимают друг друга.

"Свет всегда побеждает тьму! Правда всегда побеждает ложь! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – оставила в описании звезда.

Вероятно, дочки Камалии и Захура на время вернулись с папой из Лондона, где они находились больше года после полномасштабного вторжения.

Исполнительница показала также отдельный снимок с девочками и свое фото, сделанное в роскошном доме семьи в Киеве.

Напомним, меньше недели назад Камалия в своих соцсетях написала: "С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами... Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года и пришли к выводу, что, хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке, при этом мы остаемся партнерами в воспитании детей и стремимся вместе воспитывать и стать дорогими друзьями и преданными родителями наших любимых дочерей Арабеллы и Мирабеллы".

Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения Камалия вместе с детьми и Мохаммадом Захуром выехала в Лондон. Там семью в своем доме приняла дочь миллиардера от первого брака. Однако долго оставаться в Британии артистка не могла, ведь начала конфликтовать с падчерицей, которая, кстати, практически ее одногодка. Дело в том, что мама девушки – россиянка, а Камалия не всегда сдерживала эмоции, отзываясь о народе агрессоров. Это отразилось и на отношениях исполнительницы с мужем. Захур защищал дочь, что оскорбляло Камалию. Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Камалия призналась, что всерьез размышляет о возможности вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Артистка росла в семье военного, поэтому служба в армии ей не кажется чем-то далеким.

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