Камалия попала в больницу и испугала снимками возле аппарата МРТ: что случилось

Популярная украинская певица Камалия попала в больницу, о чем рассказала поклонникам в соцсетях. Она показала фото, сделанное возле аппарата МРТ, чем всерьез испугала фанов.

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Как призналась звезда, ей изначально не хотелось рассказывать публике о том, что случилось – было стыдно. Впрочем, артистка все же решилась поделиться своей историей в Instagram.

На обнародованном фото Камалия позирует без макияжа в больничной сорочке и шапочке. Как оказалось, с ней приключилась небольшая "авария", которая повлекла за собой довольно серьезные последствия.

"Не хотела делиться новостями, стеснялась… в свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто забилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ", – рассказала певица.

Артистка отметила, что уже в эту пятницу состоится премия YUNA, к выступлению на которой она ответственно готовилась. Теперь же Камалия не уверена, что сможет выйти на сцену и показать задуманный номер.

"Прошу вас, друзья, будьте осторожны, особенно снимая видео", – обратилась к поклонникам знаменитость, резюмируя свою историю.

Напомним, в апреле этого года Камалия шокировала публику признанием – она разводится со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. Впрочем, после этого пара еще неоднократно появлялась вместе на публике. В частности, они в кругу семьи отметили Пасху, а также посетили вдвоем Каннский кинофестиваль.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Камалия призналась, что всерьез размышляет о возможности вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Артистка росла в семье военного, поэтому служба в армии ей не кажется чем-то далеким.

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