Камалия объявила, что разводится с пакистанским миллиардером после 20 лет брака. Фото

Популярная украинская певица Камалия шокировала поклонников неожиданным признанием – она и ее муж, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур решили развестись. Пара прожила в браке 20 лет. Вместе они воспитывали дочек-двойняшек, которым сейчас по девять лет.

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Печальной новостью артистка поделилась на личной странице в Facebook. За день до этого на украинском ТВ в программе "ЖВЛ" вышел сюжет, в котором Камалия рассказала о серьезных конфликтах с мужем во время полномасштабной войны, но заверила, что сейчас у них все хорошо. Очевидно, певица была не до конца честной с журналистами.

"Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами", – написала у себя в соцсетях звезда.

Исполнительница подчеркнула, что вместе с миллиардером усердно работала над решением всех проблем в надежде сохранить семью, но развода избежать не удалось. Эксы, как можно понять со слов Камалии, разошлись на дружеской ноте и продолжат дальше совместно воспитывать общих детей.

"Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года, и пришли к выводу, что хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке, при этом мы остаемся партнерами в воспитании детей и стремимся вместе воспитывать и стать дорогими друзьями и преданными родителями наших любимых дочерей Арабеллы и Мирабеллы. За 20 лет супружеской жизни мы на своем примере показали, насколько гармонична должна быть идеальная украинская семья. Уверяю вас, в будущем мы покажем украинцам, как идеальная семья должна продолжать жить в любви и согласии даже после распада", – поделилась знаменитость.

Она попросила СМИ и поклонников не беспокоить ее и Захура в этот непростой для их семьи период.

Напомним, после полномасштабного вторжения Камалия вместе с детьми и Мохаммадом Захуром выехала в Лондон. Там семью в своем доме приняла дочь миллиардера от первого брака. Однако долго оставаться в Британии артистка не могла, ведь начала конфликтовать с падчерицей, которая, кстати, практически ее одногодка. Дело в том, что мама девушки – россиянка, а Камалия не всегда сдерживала эмоции, отзываясь о народе агрессоров. Это отразилось и на отношениях исполнительницы с мужем. Захур защищал дочь, что оскорбляло Камалию. Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Камалия призналась, что всерьез размышляет о возможности вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Артистка росла в семье военного, поэтому служба в армии ей не кажется чем-то далеким.

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