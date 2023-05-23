'Развод отменен?' Камалия с супругом появилась на Каннском кинофестивале в патриотическом наряде. Фото

Украинская певица Камалия (настоящее имя – Наталья Захур) после заявления о разводе с мужем-миллиардером снова появилась с ним на публике. На этот раз звездная пара представила Украину на Каннском кинофестивале, который стартовал 16 мая. Супруги облачились в патриотические наряды.

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Свежим кадром поп-исполнительница поделилась в Instagram. На нем вокалистка предстала в вечернем платье в цветах украинского флага с россыпью камней. Ее возлюбленный Мохаммад выбрал сине-желтый костюм с бабочкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красоте на Каннском международном кинофестивале", – написала под постом знаменитость. Стоит отметить, что бизнесмен на снимке нежно обнял свою жену за талию.

Украинцы под публикацией своей любимицы засыпали ее не только комплиментами, но и вопросами о разводе. Поклонники до сих пор не могут понять, расстались ли звезды.

"Вы все-таки вместе с Захуром? Для чего надо было врать о разводе? Чтобы пропиариться? Развод отменен?", "Был повод для развода?", "То разводимся, то миримся. Зачем сор из избы выносить?", "Надеюсь, вы вместе", – комментируют пользователи сети.

Фолловеры также поблагодарили пару за все, что они делают для Украины: "Горжусь вами! Настоящие патриоты нашей страны. Успехов!", "Какие же вы красивые! Камалия и Захур, спасибо вам за все добро, которое вы делаете для Украины", "Если вы представляете нашу Украину, значит, можно быть спокойным. Потому что Украина будет представлена на наивысшем уровне".

Совсем недавно OBOZREVATEL сообщил: пакистанские СМИ заявили, что Камалия тайно вышла замуж за известного артиста. Селебрити дала понять, что информация неправдива. Чтобы узнать все подробности – читайте наш материал.

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