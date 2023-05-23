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"Развод отменен?" Камалия с супругом появилась на Каннском кинофестивале в патриотическом наряде. Фото

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
5,7 т.
'Развод отменен?' Камалия с супругом появилась на Каннском кинофестивале в патриотическом наряде. Фото

Украинская певица Камалия (настоящее имя – Наталья Захур) после заявления о разводе с мужем-миллиардером снова появилась с ним на публике. На этот раз звездная пара представила Украину на Каннском кинофестивале, который стартовал 16 мая. Супруги облачились в патриотические наряды.

Видео дня

Свежим кадром поп-исполнительница поделилась в Instagram. На нем вокалистка предстала в вечернем платье в цветах украинского флага с россыпью камней. Ее возлюбленный Мохаммад выбрал сине-желтый костюм с бабочкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красоте на Каннском международном кинофестивале", – написала под постом знаменитость. Стоит отметить, что бизнесмен на снимке нежно обнял свою жену за талию.

"Развод отменен?" Камалия с супругом появилась на Каннском кинофестивале в патриотическом наряде. Фото

Украинцы под публикацией своей любимицы засыпали ее не только комплиментами, но и вопросами о разводе. Поклонники до сих пор не могут понять, расстались ли звезды.

"Вы все-таки вместе с Захуром? Для чего надо было врать о разводе? Чтобы пропиариться? Развод отменен?", "Был повод для развода?", "То разводимся, то миримся. Зачем сор из избы выносить?", "Надеюсь, вы вместе", – комментируют пользователи сети.

"Развод отменен?" Камалия с супругом появилась на Каннском кинофестивале в патриотическом наряде. Фото

Фолловеры также поблагодарили пару за все, что они делают для Украины: "Горжусь вами! Настоящие патриоты нашей страны. Успехов!", "Какие же вы красивые! Камалия и Захур, спасибо вам за все добро, которое вы делаете для Украины", "Если вы представляете нашу Украину, значит, можно быть спокойным. Потому что Украина будет представлена на наивысшем уровне".

"Развод отменен?" Камалия с супругом появилась на Каннском кинофестивале в патриотическом наряде. Фото

Совсем недавно OBOZREVATEL сообщил: пакистанские СМИ заявили, что Камалия тайно вышла замуж за известного артиста. Селебрити дала понять, что информация неправдива. Чтобы узнать все подробности – читайте наш материал.

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